Un faimos rocker american critică modul „dezgustător” în care Trump a redecorat Casa Albă. „O biblie Trump placată cu aur ar arăta perfect pe șemineu”

Schimbările aduse de Trump la Casa Albă au inclus înlocuirea gazonului din Grădina Trandafirilor cu pavaj și un număr impresionant de obiecte aurite, inclusiv îngerași din aur de la proprietatea sa Mar-a-Lago, vaze din aur, urne din aur, rame din aur și o emblemă „Trump” din aur deasupra ușii care duce în clădirea istorică, scrie publicația americană The Daily Beast.

Muzicianul american Jack White, câștigător al premiului Grammy, l-a criticat pe Donald Trump pentru modul „dezgustător” în care a transformat Casă Albă, o clădire „istorică”.

Vedeta rock a postat luni seara pe contul său de Instagram o fotografie în care apar Volodimir Zelenski și Trump. așezați în Biroul Oval, înconjurați de tablouri cu rame aurite, bibelouri din aur și trofee.

White, cunoscut pentru franchețea sa, a afirmat că Biroul Oval seamănă acum cu „vestiarul vulgar, aurit și strident al unui luptător”.

„Abia aștept meciul UFC pe peluza din față”, a spus el.

Muzicianul, care a spus că Trump este „în mod evident fascist” și „dictator în devenire” după ce acesta a câștigat alegerile din 2024, a continuat să-l critice pe președinte în ultima sa postare.

„Uitați-vă la gusturile lui dezgustătoare, ați cumpăra măcar o mașină second-hand de la acest escroc, darămite să-i dați codurile nucleare?”, a spus White.

„O biblie Trump placată cu aur ar arăta perfect pe șemineu, cu o pereche de pantofi Trump de fiecare parte, nu-i așa? Ce rușine pentru istoria americană”, a mai spus el.

Fostul solist al trupei White Stripes a avut în schimb cuvinte de laudă pentru Zelenski. „În această fotografie apare un adevărat lider al unei națiuni, îmbrăcat într-un costum negru”, a spus el.

Postarea a apărut după întâlnirea lui Trump cu președintele ucrainean, alături de o serie de lideri europeni, în cadrul căreia oficialii au discutat soluții pentru încheierea războiului din Ucraina.

Schimbările aduse de Trump la Casa Albă au inclus înlocuirea gazonului din Grădina Trandafirilor cu pavaj și un număr impresionant de obiecte aurite, inclusiv îngerași din aur de la proprietatea sa Mar-a-Lago, vaze din aur, urne din aur, rame din aur și o emblemă „Trump” din aur deasupra ușii care duce în clădirea istorică.

Lăsând la o parte criticile pe motive estetice, White s-a mai ciocnit cu Trump în trecut.

Postarea sa lungă de pe Instagram după victoria electorală a lui Trump nu a lăsat niciun dubiu cu privire la poziția sa față de noul președinte.

„Trump a câștigat votul popular. Punct. Americanii au ales un fascist cunoscut și evident, iar acum America va primi tot ce vrea acest dictator în devenire să pună în aplicare de acum înainte”, a spus White.

„El nu este unul dintre voi și nu poate cita niciun verset din învățăturile lui Iisus. Imigranții? Vrea să vă alunge. Veteranii? El este un dezertor. Clasa muncitoare americană? Nu-i pasă deloc cât de mult vă luptați. Femeile? Știți exact ce părere are despre voi. Murind pe targă din cauza unui avortul spontan, în urma unui viol. Ei bine, foarte rău”, a spus el.

Luna trecută, White a făcut și o predicție: „Oamenii care l-au susținut pe acest mincinos profesionist, escroc egocentric, în toți acești ani, vor pretinde că nu au făcut-o niciodată, odată ce el va dispărea”.