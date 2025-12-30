Un film românesc, inclus pe lista celor mai bune producții din 2025 de o publicație importantă de la Hollywood

Radu Jude pozează pentru fotografi pe covorul roșu al Festivalului Internațional de Film de la Berlin cu Ursul de Argint care i-a fost decernat pentru filmul său „Kontinental '25'”, FOTO: Sebastian Gollnow / DPA / Profimedia Images

Un nou film românesc apărut în cinematografe în 2025 a atras atenția presei de la Hollywood. IndieWire l-a inclus pe lista sa a celor mai bune lungmetraje lansate anul acesta în întreaga lume.

„Filmate cu un iPhone alături de aceeași echipă pe care Radu Jude o adunase deja pentru viitorul său film-epopee despre mitul lui Dracula, Kontinental ’25’ se simte în mod firesc ca un film B zgâriat și mușcător al unui proiect mai amplu despre identitatea transilvăneană. Dimensiunile sale morale sunt mai directe decât cele din lucrările anterioare ale lui Jude (iar forma este mult mai simplă), dar numai pentru că aplicațiile lor practice sunt, în schimb, cu atât mai încâlcite”, scrie IndieWire despre film.

„Dacă Babardeală cu bucluc sau porno balamuc și Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii puneau depravările personale ale personajelor pe fundaluri vaste de abuz sistemic, mult mai intimul – și mai puțin tumultuosul – Kontinental ’25’ filtrează perversitatea neoliberalismului prin ochii încercării unei femei bine intenționate de a face ceea ce este corect. Din păcate, un gest curajos de bunătate poate deveni o cruce greu de dus într-o cultură susținută de cruzimi difuze”, continuă site-ul de la Hollywood pentru cititorii săi, și explică:

„Femeia se numește Orsolya (jucată de actrița Eszter Tompa) și este un executor judecătoresc de vârstă mijlocie, din pătura superioară a clasei mijlocii, născută în Ungaria, care s-a mutat apoi în orașul românesc Cluj, aflat într-un proces rapid de gentrificare – sau, mai precis, într-o suburbie deluroasă de la marginea orașului, unde locuiește cu soțul ei și cei doi copii într-o casă de tipul celor care, foarte probabil, i-au scos de pe piață pe localnici și au acoperit generații de istorie personală”.

O notă cinică a filmului românesc, remarcată în presa de la Hollywood

„Conștient sau nu, Orsolya a jucat un rol activ în această expansiune urbană; meseria ei este să evacueze oameni de pe terenurile înghițite de stat și/sau de dezvoltatori imobiliari lacomi, care vor să le transforme în ansambluri rezidențiale, magazine de lanț și hoteluri de lux. Este o muncă pe care încearcă să o facă într-un mod uman, deși un cinic ar putea spune că o face doar pentru a putea trăi cu faptul că munca în sine este inumană”, conchide sursa citată, unul dintre cele mai mari site-uri de la Hollywood specializate pe cinematografie.

Site-ul a fost creat în 1996 și s-a axat inițial pe filme independente, însă el s-a extins ulterior pentru a acoperi și filme care se adresează publicului larg, precum și cele lansate pe marile platforme de streaming.

Anul trecut IndieWire a inclus două filme românești, 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile al lui Cristian Mungiu și Moartea domnului Lăzărescu al lui Cristi Puiu, într-un clasament antologic pe care l-a alcătuit privind cele mai bune lungmetraje realizate în anii 2000.

Noul film al lui Radu Jude i-a adus Ursul de Argint la Berlin

Kontinental ’25’ s-a bazat pe un articol din presă citit de Radu Jude despre o femeie executor judecătoresc care se simte vinovată după ce evacuează o persoană care ulterior se sinucide.

Noul film i-a adus regizorului român Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu la ediția de anul acesta a prestigiosului Festival Internațional de Film de la Berlin, ce a avut loc în luna februarie. Radu Jude a dedicat premiul primit pentru Kontinental ’25’, filmat în doar zece zile cu un smartphone, moştenirii regizorului spaniol Luis Bunuel (1900-1983) – asociat cu mişcarea suprarealistă -, de la a cărui naştere s-au împlinit 125 de ani chiar în ziua în care au fost decernate premiile festivalului de la Berlin.

„Sunt un scenarist slab, aşa că primirea acestui premiu este foarte amuzantă”, a glumit regizorul român pe scena Berlinalei. De asemenea, Jude a mulţumit echipei sale şi a declarat că „acest premiu demonstrează că există mult talent în România şi, deşi acum trăim vremuri cumplite sper că vor exista mai mulţi bani pentru cultură, pentru că este mult talent”.

Kontinental ’25’ a fost în competiție și pentru Ursul de Aur, marele premiu al festivalului, însă acesta a fost decernat în cele din urmă filmului norvegian Dreams (Sex Love). Radu Jude obținuse la Berlin cu patru ani în urmă Ursul de Aur cu comedia sa neagră Babardeală cu bucluc sau porno balamuc.

Radu Jude și-a descris pe larg noul film într-un interviu acordat pentru publicul HotNews în cadrul Transilvania International Film Festival (TIFF). Într-un interviu separat a vorbit și despre noul său film Dracula;