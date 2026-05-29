Un fost ministru de Externe propune un răspuns dur după drona căzută peste un bloc din Galaţi: „Moscova trebuie să priceapă că există consecințe”

România trebuie să lanseze un „semnal puternic, cu rol de descurajare”, susţine fostul ministru de Externe Teodor Baconschi, într-o reacţie pentru publicul HotNews, după ce o dronă rusească s-a prăbuşit, joi noaptea, peste un bloc din Galaţi.

„Moscova trebuie să priceapă că incidentul de la Galați are consecințe asupra unei relații bilaterale deja înghețate ca urmare a invadării armate a Ucrainei suverane și independente, stat membru ONU. Statele baltice au expulzat deja ambasadorii ruși. Dacă în cele două capitale vor funcționa doar însărcinați cu afaceri ad interim, nu facem decât să reflectăm situația reală a relației bilaterale”, a declarat Teodor Baconschi pentru HotNews.

Teodor Baconschi participa la lansarea volumului ‘Putin impotriva Occidentului. Razboiul din Ucraina si noua dezordine mondiala’, autor Armand Gosu, in cadrul Targului de Carte Gaudeamus Radio Romania din 2023, FOTO: Agerpres

O dronă s-a prăbușit joi noaptea peste un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu. Autoritățile au transmis că drona era de proveniență rusească, iar mai multe persoane au fost evacuate din imobil. Ministerul Apărării a anunțat că aeronave F-16 au fost ridicate de la sol, iar piloții au avut autorizare de angajare a țintei, însă drona nu a fost doborâtă înainte de impact. După incident, ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe. Președintele Nicușor Dan a convocat vineri, de la ora 11.00, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

„Nu rupem relațiile diplomatice”

Fostul ministru de Externe Teodor Baconschi susţine că incidentul ar trebui să genereze o reacţie mai puternică din partea României: expulzarea ambasadorului rus la Bucureşti, Vladimir Lipaev, idee enunțată anterior și într-o postare pe Facebook.

Ambasadorul Vladimir Lipaev/ Foto: Facebook – Ambasada Rusiei în România

„Nu rupem relațiile diplomatice, dar lansăm un semnal puternic, cu rol de descurajare. Desigur, cel mai urgent e să le amintim partidelor «suveraniste» din România, care au votat sistematic împotriva legilor menite să facă efectivă apărarea națională anti-dronă, că lucrează pe față pentru agresorul rus”, mai spune fostul ministru de Externe.

„Avem nevoie urgentă de capabilități anti-dronă produse aici, potrivit celor convenite cu prilejul recentei vizite oficiale a președintelui Volodimir Zelenski la București. Nu ne-ar strica și instalarea unui guvern…”, a mai declarat Teodor Baconschi pentru HotNews.

Incidentul de la Galați vine și pe fondul unei noi tensiuni diplomatice între București și Moscova. Cu o zi înainte, Ambasada Rusiei la București a transmis, într-o postare pe Facebook, că ambasadorul Vladimir Lipaev a avut o întrevedere la MAE, la solicitarea sa. Potrivit Ambasadei Rusiei, diplomatul rus le-a cerut autorităților române „să nu urmeze abordarea frivolă a altor capitale europene” și „să nu expună inutil viețile și sănătatea propriilor cetățeni unui pericol”, în contextul recomandării Moscovei privind evacuarea personalului diplomatic din Kiev.

Ambasada a mai susținut că România nu a avut „curajul să condamne” un atac atribuit Ucrainei la Lugansk și a cerut încetarea sprijinului militar și financiar pentru Kiev. „Din partea română nu a urmat nicio reacție corespunzătoare. Drept răspuns s-a auzit doar setul tradițional de clișee propagandistice care denaturează desfășurarea reală a evenimentelor”, a transmis Ambasada Rusiei.