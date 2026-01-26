Un fost ministru PSD îl atacă pe Bolojan după comparația între taxele din România și Europa. „Când lăutarul cântă fals, toată lumea îşi dă seama”

Deputatul PSD Marius Budăi spune că românii trăiesc greu nu pentru că nu plătesc destule taxe, ci pentru că au printre cele mai mici venituri, iar inflaţia este „ruşinos de mare” faţă de toate celelalte state UE. Mesajul fostului ministru al Muncii vine după declarația premierului Ilie Bolojan privind nivelul taxelor din România comparativ cu cele din restul Europei.

„Când lăutarul cântă fals, toată lumea îşi dă seama, chiar dacă lui i se pare că este privighetoare! Aşa sunt comparaţiile domnului prim-ministru Bolojan între taxele din România şi cele din Europa. Sună fals! Foarte mulţi români au mers prin Europa şi pot face comparaţia nu doar între taxe, ci şi între venituri. Iar în România oamenii trăiesc greu nu pentru că „nu plătesc destule taxe”, ci pentru că au printre cele mai mici venituri, iar inflaţia este ruşinos de mare faţă de toate celelalte state UE”, a scris Marius Budăi luni dimineață pe Facebook.

El a spune că, atunci când premierul a comparat taxele din România cu cele din Europa, „a sărit partea cu salariul minim, a sărit şi peste partea cu inflaţia, a sărit peste partea cu pensiile” şi nu a spus „niciun cuvinţel” despre impozitarea progresivă, „care se aplică cu succes în aproape toate statele UE”.

„Iar când cânți doar o parte din notele de pe portativ, nu mai este melodie, ci doar gălăgie! Și mai este ceva: nu poți guverna spunând toată ziua „fără excepții”! Doar în comunism ni se spunea că suntem toți la fel, fără excepții! Oamenii nu sunt la fel și nici nu se nasc cu aceleași șanse! Nu-i poți taxa la fel, ca în Patul lui Procust! (…)”, a mai scris Budăi, susținând că nu pot fi tratați la fel persoanele cu dizabilități, bolnavii grav, tinerii la început de drum sau familiile sărace.

Ce a declarat Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat pe 13 ianuarie, la TVR, că impozitul pe proprietate în România este unul „foarte mic” raportat la investiţiile necesare în localităţi.

Creşterea impozitelor pe proprietate la persoanele fizice a reprezentat „o necesitate”, a spus premierul.

„În România, acest impozit pe proprietate, în total, reprezintă aproximativ 0,55% din PIB-ul României, în timp ce media din ţările europene este de peste trei ori mai mare. Este de 1,85%. Deci, nivelul impozitului pe proprietate în România, de 20 de ani încoace, este unul foarte mic – aceasta este realitatea – comparativ cu investiţiile care trebuie făcute într-o localitate şi comparativ cu puterea de cumpărare din România versus ţările din UE”, a declarat Bolojan.