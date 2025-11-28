Un fost realizator B1 TV intră în echipa Euronews. Alte două foste realizatoare Realitatea și Digi24 se alătură postului TV
Euronews România a anunțat vineri că își mărește echipa cu trei noi jurnaliști, care vor fi prezentatori ai postului TV: Tudor Mușat (ex B1 TV), Andreea Popa (ex Digi24) și Ștefana Purcar (ex Realitatea). Tudor Mușat va modera o emisiune de seară, în prime-time, conform Euronews.
Andreea Popa, venită de la Digi24, va prezenta jurnalele orelor 18:00 și 23:00, de luni până joi. Ștefana Purcar, care a lucrat până acum la Realitatea, va prezenta jurnalele de weekend, de la 7:00 la ora 10:00.
„Începând cu weekendul 6–7 decembrie, Euronews România reintroduce emisia live la mijlocul zilei, atât sâmbăta, cât și duminica. Noile jurnale de stiri vor fi acoperite astfel:
- Ștefana Purcar — orele 07:00 – 10:00
- Felicia Macaleț — orele 11:00 – 15:00
- Arina Delcea și Gabi Bălașu, în alternanță — orele 16:00–20:00”, conform unui comunicat de presă al Euronews.
„De pe 4 decembrie, Ștefana Purcar va prezenta și matinalul în fiecare vineri, iar debutul ei pe post va avea loc la știri în weekendul 28–29 noiembrie”, conform comunicatului de presă.
Tudor Mușat va prelua talk-show-ul „Vocile care contează”, difuzat de la 21:00 la 23:00, de luni până vineri, începând cu 5 ianuarie 2026, iar jurnalista Paula Rusu va fi invitat permanent cu două apariții pe săptămână.
Euronews România s-a lansat în anul 2022.
Tudor Mușat a fost în trecut ofertat să devină purtătorul de cuvânt al Guvernului
Tudor Mușat a primit în luna iunie o ofertă de a fi purtătorul de cuvânt al Guvernului României, dar a refuzat, după cum a relatat Pagina de Media citând surse apropiate jurnalistului. Pe 3 iulie, Guvernul a anunțat că noul purtător de cuvânt este jurnalista Ioana Ene Dogioiu.
„I s-a propus şi a decis să refuze pentru singurul motiv că vrea să îşi continue cariera jurnalistică, care presupune o anumită echidistanţă ce s-ar fi pierdut odată cu intrarea în zona politico-administrativă”, a declarat un apropiat al jurnalistului.
Tudor Muşat a fost înlocuit în ianuarie anul acesta de la emisiunea pe care o prezenta seara, în prime-time, la B1 TV. Jurnalistul a vorbit atunci despre schimbări de abordare ale postului B1 TV, cu care nu a fost de acord: „Eu aleg să rămân dedicat jurnalismului şi singura formă de „activism” pe care sunt de acord să o practic este doar în favoarea acestei meserii”.