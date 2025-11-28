Un fost realizator B1 TV intră în echipa Euronews. Alte două foste realizatoare Realitatea și Digi24 se alătură postului TV

Euronews România a anunțat vineri că își mărește echipa cu trei noi jurnaliști, care vor fi prezentatori ai postului TV: Tudor Mușat (ex B1 TV), Andreea Popa (ex Digi24) și Ștefana Purcar (ex Realitatea). Tudor Mușat va modera o emisiune de seară, în prime-time, conform Euronews.

Andreea Popa, venită de la Digi24, va prezenta jurnalele orelor 18:00 și 23:00, de luni până joi. Ștefana Purcar, care a lucrat până acum la Realitatea, va prezenta jurnalele de weekend, de la 7:00 la ora 10:00.

Jurnalista Andreea Popa. Foto: Euronews România

„Începând cu weekendul 6–7 decembrie, Euronews România reintroduce emisia live la mijlocul zilei, atât sâmbăta, cât și duminica. Noile jurnale de stiri vor fi acoperite astfel:

Ștefana Purcar — orele 07:00 – 10:00

Felicia Macaleț — orele 11:00 – 15:00

Arina Delcea și Gabi Bălașu, în alternanță — orele 16:00–20:00”, conform unui comunicat de presă al Euronews.

„De pe 4 decembrie, Ștefana Purcar va prezenta și matinalul în fiecare vineri, iar debutul ei pe post va avea loc la știri în weekendul 28–29 noiembrie”, conform comunicatului de presă.

Ștefana Purcar. Foto: Euronews România

Tudor Mușat va prelua talk-show-ul „Vocile care contează”, difuzat de la 21:00 la 23:00, de luni până vineri, începând cu 5 ianuarie 2026, iar jurnalista Paula Rusu va fi invitat permanent cu două apariții pe săptămână.

Euronews România s-a lansat în anul 2022.

Tudor Mușat a fost în trecut ofertat să devină purtătorul de cuvânt al Guvernului

Tudor Mușat a primit în luna iunie o ofertă de a fi purtătorul de cuvânt al Guvernului României, dar a refuzat, după cum a relatat Pagina de Media citând surse apropiate jurnalistului. Pe 3 iulie, Guvernul a anunțat că noul purtător de cuvânt este jurnalista Ioana Ene Dogioiu.

„I s-a propus şi a decis să refuze pentru singurul motiv că vrea să îşi continue cariera jurnalistică, care presupune o anumită echidistanţă ce s-ar fi pierdut odată cu intrarea în zona politico-administrativă”, a declarat un apropiat al jurnalistului.

Tudor Muşat a fost înlocuit în ianuarie anul acesta de la emisiunea pe care o prezenta seara, în prime-time, la B1 TV. Jurnalistul a vorbit atunci despre schimbări de abordare ale postului B1 TV, cu care nu a fost de acord: „Eu aleg să rămân dedicat jurnalismului şi singura formă de „activism” pe care sunt de acord să o practic este doar în favoarea acestei meserii”.