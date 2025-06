Un fost șef de Poliție, judecat acum într-un dosar de corupție, angajat la cabinetul vicepreședintelui ANCOM / Pavel Popescu: Am nevoie de expertiză judiciară împotriva fraudelor

Fostul șef al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Călărași, Marian Iorga, trimis în judecată pentru luare de mită și trafic de influență, a fost angajat recent consilier personal la cabinetul lui Pavel Popescu, vicepreședintele ANCOM, autoritatea care coordonează la nivel național lupta împotriva dezinformării online. Contactat de HotNews, Pavel Popescu a explicat motivul: nevoia de expertiză judiciară împotriva fraudelor online.

În primă instanță, Marian Iorga a fost achitat recent. Procesul va continua dacă Parchetul va face apel.

„Am un motiv foarte clar pentru angajarea domnului Marian Iorga: ANCOM-ul în momentul de față este parte ca instituție din contracararea fenomenului de scamuri de tip spoofing (n.a fraude prin falsificarea numerelor de telefon) la adresa cetățenilor români și avem nevoie de expertiză judiciară”, a spus vicepreședintele ANCOM Pavel Popescu, într-un dialog cu HotNews.

„Ca să pot să merg pe fir în zeci de cazuri”

Vicepreședintele Autorității de reglementare în comunicații, Pavel Popescu, a explicat că și-a asumat angajarea la cabinetul său a fostului șef de Poliție pentru că îl cunoaște.

„Domnul Marian Iorga are un cazier impecabil și are achitare în primă instanță. Eu personal am nevoie de expertiză judiciară în baza ultimelor acțiuni pe care ANCOM le-a făcut pentru contracararea acestui fenomen. Tocmai pentru că aveam nevoie de expertiză de polițist judiciar, am decis să-l iau pe domnul Iorga pe cabinetul meu, cu 4 ore pe zi, ca să pot să merg pe fir în zeci de cazuri care ne sunt aduse ca exemplu, pentru a putea lua măsuri în contracararea acestui fenomen”, a declarat Pavel Popescu.

Angajarea lui Iorga în ANCOM, dezvăluită de un deputat AUR

Informația privind angajarea fostului șef de Poliție Călărași la cabinetul vicepreședintelui ANCOM a fost dezvăluită luni pe Facebook de către deputatul AUR, Dan Tanasă, purtător de cuvânt al partidului.

„Pavel Popescu, vicepreședintele ANCOM, omul PNL care voia să interzică TikTok în România, tocmai și-a angajat un nou consilier. Cine credeți că e? Marian Iorga, fost șef în Poliție, pensionat la 49 de ani, judecat pentru corupție. Unul dintre oamenii vechiului sistem. După ce a fost trimis în judecată pentru că a luat șpagă un ceas de lux, Iorga a fost pus pe funcție la Hidro Prahova pentru un salariu de 18.000 de lei lunar. Acum e numit consilier la stat. Plătit din bani publici să-l sfătuiască pe omul care voia să controleze internetul în România”, a susținut deputatul AUR.

Ce pensie are fostul șef de Poliție

La finele lunii aprilie din acest an, fostul șef de Poliție, Marian Iorga, a fost achitat în primă instanță, într-un dosar în care fusese trimis în judecată pentru luare de mită şi trafic de influenţă, în formă continuată.

DNA l-a acuzat pe poliţistul Marian Iorga că a primit foloase de la mai mulţi oameni de afaceri în schimbul soluţionării favorabile a unor dosare, instanţa de judecată constatând că acesta nu se face vinovat de faptele pentru care a fost inculpat. Decizia nu este definitivă. Procesul va continua, dacă Parchetul va face apel.

Marian Iorga și-a dat demisia în luna februarie din acest an din funcția de director general provizoriu al Hidro Prahova.



În ultima sa declarație de avere, din noiembrie 2024, Marian Iorga a raportat că a încasat în 2023 venituri salariale de 155.560 de lei ca director în Hidro Prahova și o pensie militară de 120.828 de lei de la Casa de pensii a Ministerului de Interne (MAI).

Pavel Popescu susține că acuzațiile deputatului AUR n-au absolut nicio bază

Pavel Popescu, cel care a ieșit din PNL, după numirea în conducerea ANCOM, consideră că acuzațiile deputatului AUR sunt nefondate.

„Acum că cineva vrea să folosească politic, așa cum se întâmplă în acele zile, absolut orice pentru a pune această instituție într-un con de umbră și a blama această instituție din toate punctele de vedere, este decizia lor. Dacă ne-am ghida zilnic după declarațiile politice ale partidului de extremă dreaptă din România, această instituție ar trebui să se ocupe doar de răspunsurile la întrebările venite din partea acestor domni care fac acuzații de tot soiul, care nu au absolut nicio bază”, a declarat Pavel Popescu.

„Îl cunosc pe acest om. Este o decizie pe care mi-o asum”

Întrebat de HotNews.ro cum de nu a găsit un alt polițist cu expertiză care să nu fie judecat pentru corupție, Pavel Popescu a răspuns: „îl cunosc pe acest om” și că e o decizie pe care și-o asumă.

„El nu este angajat prin concurs. Este o asumare a mea ca vicepreședinte să pot angaja pe cabinetul meu pe cine vreau eu. În momentul în care eu am solicitat acestui domn să lucreze pentru mine și îi solicit un cazier judiciar care este impecabil, în momentul în care omul, deși aflat în faza unui proces, primește achitare în primă instanță, este decizia mea, pe care mi-o asum, de a-l angaja pe cabinetul meu. Nu mă ascund de ea”, a mai declarat Pavel Popescu.

”V-am spus și motivele care stau la baza acestei decizii și de ce am avut nevoie, deși nu trebuie să justific de ce aș avea nevoie de cineva pe cabinetul meu. Pozițiile de pe cabinet, care sunt două, sunt transparente și sunt la latitudinea mea”.

Unele apeluri vor fi blocate din 7 iulie 2025

Autoritatea de reglementare în comunicații a anunțat la începutul acestei luni primele măsuri împotriva fraudelor comise prin falsificarea numerelor de telefon ale băncilor, instituțiilor publice ori companii de stat, fenomen denumit „CLI Spoofing”.

După consultări cu operatorii de telefonie și cu Poliția Română, autoritatea a decis că „blocarea apelurilor inițiate din afara teritoriului României, care afișează în mod fals anumite numere naționale, preponderent de telefonie fixă sau numere naționale, fixe și mobile, incorecte ori incomplete, este cea mai fezabilă soluție pentru combaterea acestui fenomen”.