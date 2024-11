Un general rus, „Erou al RPD”, a murit în Ucraina. Ucrainenii afirmă că i-au lovit mașina cu o dronă kamikaze

Generalul-maiorul rus Pavel Klimenko, care a fost primit la Kremlin de Vladimir Putin anul acesta alături de mai mulți ofițeri importanți ai armatei ruse a murit în Ucraina, anunță Lenta, unul dintre cele mai populare site-uri de știri din Rusia.

Informația a fost raportată inițial de bloggerii militari ai Rusiei pe canalele lor de Telegram. Ea a fost confirmată de mass-media rusă după discuții avute cu cele două surori ale generalului.

Klimenko a comandat cea de-a 5-a Brigadă Separată Motorizată „Oplot”, care anterior a făcut parte din Miliția așa-zisei Republici Populare Donețk (DPR), pe care Putin a declarat-o anexată la Rusia în septembrie 2022, alături de alte 3 regiuni ucrainene.

Potrivit presei ruse, Klimenko avea mai multe distincții militare, printre care cea de „Erou al Republicii Populare Donețk, două Ordine ale curajului, Ordinul „Aleksandr Nevski” și Medalia „Pentru curaj”.

Mass-media rusă nu oferă niciun fel de detalii privind modul în care a murit generalul. Unele surse ucrainene, preluate de analiști independenți precum cei de la OSINTtechnical, afirmă însă că generalul ar fi murit după ce o dronă kamikaze a intrat în mașina cu care el era transportat în spatele liniilor frontului.

The Russian commander of the 5th Separate Motorized Rifle Brigade, Major General Pavel Klimenko, was reportedly killed in a Ukrainian drone strike last night.



His staff vehicle was hit by a Ukrainian FPV drone while traveling behind the front. pic.twitter.com/dZx4t2kY03