Un glob pământesc istoric, care a aparţinut lui Eisenhower, a fost deteriorat în urma unui „accident” în biroul lui Pete Hegseth

Pete Hegseth, şeful Pentagonului, a vrut să-şi decoreze biroul cu un glob pământesc masiv care a aparţinut lui Dwight Eisenhower, al 34-lea preşedinte al Statelor Unite, însă echipele sale l-au deteriorat în timpul unei mutări efectuate în grabă, a relatat ziarul american The Washington Post.

Globul, pe care fostul președinte Dwight Eisenhower l-ar fi folosit în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, face parte din decorul Departamentului Apărării de ani de zile, iar generaţii întregi de înalţi responsabili au avut grijă de el, potrivit The Washington Post, preluat de agențiile France Presse și News.ro.

În februarie, biroul şefului Pentagonului a trimis propria echipă pentru a muta acest glob cu diametrul de 70 de centimetri, deşi, potrivit ziarului, obiectele istorice de la Pentagon sunt de obicei manipulate de personal calificat.

Pete Hegseth a dat dovadă de o „lipsă evidentă de răbdare”, a declarat o sursă citată de Washington Post. În timpul unei încercări de transport, personalul neinstruit a scăpat globul, provocându-i o fisură importantă şi pierderea unei porţiuni de ocean, în apropierea Antarcticii. Într-o fotografie publicată de ziar se vede o gaură.

Exclusive: The historical significance of floor globes used by Gen. Dwight D. Eisenhower during World War II was attractive to Defense Secretary Pete Hegseth, people said. While moving to his office, staff lost control of the artifact and dropped it. https://t.co/2BYHJ7Sh9f — The Washington Post (@washingtonpost) October 22, 2026

Într-o altă fotografie, resturi, asemănătoare unor bucăţele mici, aflate la picioarele globului montat pe o structură impunătoare din lemn, s-au răspândit pe covorul bleumarin al Pentagonului.

Contactat de AFP, Pentagonul a confirmat că a avut loc într-adevăr un „accident”, dar că acesta a vizat o „replică a globului lui Eisenhower” şi că articolul din Washington Post este „lipsit de importanţă”.

Pentagon staff broke the Eisenhower globe that Hegseth wanted in his office While moving it, they dropped it onto a metal stand, cracking its surface and detaching the globe from its mount. The incident occurred on February 3, during a government shutdown, when specialists responsible for preserving historical artifacts were on unpaid leave. Hegseth’s team decided not to wait for them to return and moved the globe themselves. As a result, the artifact never made it into the defense secretary’s office, The Washington Post reports. — NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2026

Pete Hegseth promovează o imagine virilă şi belicoasă a Pentagonului, redenumit „Departamentul de Război” de către administraţia Trump.

Fost membru al Gărzii Naţionale şi prezentator la Fox News, Hegseth apare des în videoclipuri, fiind adesea filmat alături de soldaţi în timpul antrenamentelor fizice, îmbrăcat într-un tricou mulat şi cu părul dat cu gel.

În iulie, el a anunţat că armata urma să măsoare nivelul de testosteron al militarilor săi pentru a identifica un eventual deficit şi a propune un tratament adecvat.

Dwight Eisenhower, generalul american care a comandat forţele expediţionare aliate împotriva Germaniei naziste, a fost preşedinte al ţării sale între 1953 şi 1961. Era cunoscut pentru pasiunea sa pentru globuri, pe care le folosea adesea pentru a elabora strategii militare.