Un important lider european dezvăluie ce le-a spus Trump „foarte clar”, în privat, despre teritoritoriile ucrainene ocupate de ruși

Donald Tusk, Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron, Keir Starmer și Friedrich Merz vorbesc într-o conferință telefonică cu președintele american Donald Trump, pe 16 mai 2025. Tirana, Albania. FOTO: ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor europeni în cadrul reuniunii online de miercuri, 13 august, că problemele teritoriale legate de Ucraina nu pot și nu vor fi negociate de nimeni altcineva decât de liderul ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron, potrivit CNN și Reuters.

În declarațiile făcute jurnaliștilor după întâlnirea virtuală cu Trump, Macron a afirmat că „din discuții au reieșit mai multe mesaje”.

Primul mesaj este că Trump a fost „foarte clar” cu privire la faptul că Washingtonul dorește obținerea unui armistițiu în timpul viitorului summit al liderului american cu omologul său rus, Vladimir Putin, care va avea loc vineri în Alaska.

„Este foarte important ca în timpul acestei întâlniri din America să se obțină un armistițiu și susținem această inițiativă, alături de un nou schimb de prizonieri și eliberarea copiilor (ucraineni)”, a spus Macron.

Al doilea element – care a fost „exprimat foarte clar” de Trump – a fost „că problema teritorială referitoare la Ucraina nu poate și nu va fi negociată de nimeni altcineva decât de președintele ucrainean”, a continuat liderul de la Palatul Élysée.

Ce a spus Macron:

Președintele Trump a fost foarte clar că Statele Unite doresc să obțină un armistițiu în cadrul acestei întâlniri din Alaska. Al doilea punct asupra căruia lucrurile au fost foarte clare, așa cum a afirmat președintele Trump, este că teritoriile aparținând Ucrainei nu pot fi negociate (fără participarea Ucrainei) și vor fi negociate numai de președintele ucrainean.

În prezent, nu există pe masă niciun plan serios de schimburi teritoriale

El (Trump, n.r.) va lupta, de asemenea, pentru a asigura o viitoare întâlnire, o întâlnire trilaterală… Cred că acesta este un punct foarte important… și sperăm că aceasta (întâlnirea trilaterală Trump-Zelenski-Putin, n.r.) va putea avea loc în Europa, într-o țară neutră, acceptabilă pentru toate părțile.”

Comentariile președintelui francez au venit după ce Trump a indicat săptămâna trecută că un acord de încetare a focului ar putea include „un anumit schimb de teritorii”, o idee respinsă atât de Rusia, cât și de Ucraina.

Potrivit oficialilor americani, Putin a oferit încetarea războiului din Ucraina în schimbul unor concesii teritoriale semnificative din partea Kievului, inclusiv întreaga provincie estică a Donbasului (regiunile Luhansk și Donețk).

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis în repetate rânduri, inclusiv marți, că nu va ceda Rusiei provincia Donbas, afirmând că acest lucru i-ar deschide lui Putin calea pentru „a începe un al treilea război” în Ucraina.

Keir Starmer vorbește de „o șansă reală de încetare a focului” grație lui Trump

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a menționat miercuri o șansă reală de a se ajunge la o încetare a focului în Ucraina grație lui Donald Trump, în contextul întîlnirii de vineri dintre președintele american și omologul său rus, Vladimir Putin, la baza americană din Anchorage (Alaska), au relatat anterior agențiile AFP și Agerpres.

„În cei trei ani și câteva luni cât a durat acest conflict nu am fost niciodată aproape de o soluție reală pentru a ajunge la o încetare a focului. Iar acum avem această șansă datorită muncii depuse de președintele american”, a declarat premierul Starmer în cadrul videoconferinței cu susținătorii Kievului.

„Este un moment crucial și trebuie să combinăm o diplomație activă cu un sprijin militar pentru Ucraina și presiune asupra Rusiei (…) în special asupra economiei, cu sancțiuni și măsuri mai ample, dacă este necesar”, a adăugat șeful guvernului britanic.

„Puteți observa deja efectul acestui tip de măsuri, iar Regatul Unit își pregătește următorul pachet de sancțiuni puternice” dacă este necesar, a adăugat el.

Premierul Marii Britanii s-a adresat prin videoconferință membrilor „coaliției țărilor voluntare” la scurt timp după ce a discutat cu principalii lideri europeni, ai UE, NATO și președintele american Donald Trump.

Această coaliție a elaborat planuri militare „ce pot fi puse în aplicare dacă reușim să obținem această încetare a focului” cu scopul de a garanta respectarea unui astfel de acord, a reamintit Keir Starmer.

„Granițele internaționale nu pot și nu trebuie modificate cu forța”, a mai insistat liderul laburist.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut impunerea de sancțiuni Rusiei dacă Moscova refuză să acționeze în vederea unei încetări „imediate” a focului.

Forțele ruse au realizat marți cea mai mare înaintare într-un interval de 24 de ore pe teritoriul ucrainean din ultimul an, conform analizei efectuate de AFP pe baza datelor furnizate de Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW).

Trump vrea o întâlnire în trei cu Putin și Zelenski, „aproape imediat” după întrevederea cu Putin

Președintele american Donald Trump a afirmat miercuri că vrea să organizeze o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin și cu șeful statului ucrainean, Volodimir Zelenski, „aproape imediat” după întrevederea sa cu președintele rus programată vineri în Alaska.

„Unele lucruri importante pot fi obținute în cadrul primei întâlniri – va fi o întâlnire foarte importantă – dar aceasta pregătește terenul pentru o a doua întâlnire”, a spus președintele american într-o discuție cu presa, condiționând această a doua întâlnire de buna desfășurare a primei.

Președintele american urmează să se întâlnească cu omologul său rus vineri la bază militară americană din Anchorage (Alaska), pentru a încerca să găsească o soluție la războiul pe care Moscova îl duce în Ucraina de mai bine de trei ani.

„Vom avea rapid o a doua întâlnire. Mi-ar plăcea să o fac aproape imediat și vom avea rapid o a doua întâlnire între președintele Putin, președintele Zelenski și mine, dacă își doresc ca eu să fiu acolo”, a declarat președintele Trump.

Cu toate acestea, președintele american a afirmat că ar putea renunța la această întâlnire, organizarea ei urmând să depindă de cum va decurge discuția sa de vineri cu Vladimir Putin.

„Dacă simt că nu este potrivit să o organizăm pentru că nu am obținut răspunsurile pe care trebuie să le obținem, atunci nu va exista o a doua întâlnire”, a afirmat președintele american.

Totodată, Donald Trump a avertizat că Rusia se va confrunta cu „consecințe foarte grave” dacă nu va accepta să pună capăt războiului, fără a intra însă în detalii.

Întrebat de un jurnalist dacă crede că ar putea să îl convingă pe Vladimir Putin să nu mai vizeze populația civilă din Ucraina, Donald Trump a răspuns că a avut această conversație de mai multe ori cu omologul său rus.

„Și apoi mă întorc acasă și văd că o rachetă a lovit un cămin de bătrâni sau o rachetă a lovit un bloc de apartamente, iar oamenii zac morți pe stradă. Atunci mă gândesc că răspunsul este nu”, a declarat el.

Trump a mai menționat un „apel foarte bun” mai devreme în cursul zilei de miercuri cu lideri europeni, inclusiv cu Volodimir Zelenski, în care a fost abordată reuniunea din Alaska.

„I-aș da nota 10” acestui apel, „foarte, foarte cordial”, a adăugat el, în cadrul unui discurs la prestigiosul centru cultural Kennedy Center din Washington.