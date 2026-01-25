Un lider PSD, atac la premier după ce un sondaj a arătat că trei sferturi din români cred că țara merge într-o direcție greșită: „Într-o țară normală, îți faci bagajele și te duci acasă”

Invocând datele unui sondaj publicat duminică de CURS, liderul PSD Arad, Mihai Fifor afirmă că atunci „când 76% dintre români îți spun că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, iar 73% declară că nu mai au nicio încredere în tine, nu te mai pregătești de «încă o asumare»”, ci „te pregătești de plecare”, o aluzie la faptul că premierul Ilie Bolojan intenționează să angajeze în curând răspunderea Guvernului pe pachetul 3 și măsurile economice.

El nu îl numește direct pe premierul Ilie Bolojan, dar invocă procentul de respondenți care au spus că au încredere „puțină” sau „foarte puțină” în el.

În mesajul de pe Facebook, Fifor spune că România a fost „capturată de cineva” care a decis „să pună economia la pământ, să-i sărăcească și să-i umilească pe români deliberat”, pentru „«reforme» pe care nimeni altcineva în afară de el nu le vede”.

„Pentru că de încă o nenorocire nu mai e loc. Într-o țară normală, îți faci bagajele și te duci acasă. Atât. Dar România de azi nu mai e o țară normală, din păcate. O spun românii cărora le-a ajuns apa la gură. Este o țară capturată de cineva care sigur nu se topește de dragul românilor și care a decis, în numele unor «reforme» pe care nimeni altcineva în afară de el nu le vede, să pună economia la pământ, să-i sărăcească și să-i umilească pe români deliberat”, a adăugat Mihai Fifor, duminică seară, pe Facebook.

„Un kamikaze, nu un erou pe cal alb”

Social-democratul spune că România are „o economie în pragul recesiunii, taxe și impozite mărite în cascadă, cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, astronomic mai mare decât cea a următoarei clasate, scăderea abruptă a puterii de cumpărare, venituri înghețate și prețuri care explodează”.

„Românii muncesc mai mult, plătesc mai mult și trăiesc infinit mai prost. Și nicio direcție. Doar o idee fixă. „Reformă” cu barda. Prin asumări repetate. Și nimic în loc. Pentru că nu vrei tu. Deși de 6 luni ai măsurile de stimulare a economiei pe masă”, a continuat Mihai Fifor.

Deputatul PSD a afirmat ironic că, în ciuda „realității de zi cu zi”, „răspunsul «apostolului» este același: mai multă austeritate, mai multă povară pusă pe umerii celor care deja nu mai duc”.

„Așa că, atunci când majoritatea covârșitoare îți spune limpede că ai pierdut direcția și încrederea totală și tu continui, o faci doar pentru că ești un kamikaze, nu un erou pe cal alb. Însă nimeni și nimic nu îți dă dreptul să tragi România după tine”, a conchis Fifor.

CURS, centru de sondare deținut de fostul jurnalist Iosif Buble, a publicat duminică un sondaj conform căruia 76% dintre români sunt de părere că România se îndreaptă într-o direcție greșită, iar 19% consideră că direcția este una bună.

În același sondaj, AUR se află pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare, cu 35%, și este urmat de PSD (23%), PNL (18%), USR (10%) și UDMR (5%).