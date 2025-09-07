Un manager de spital cere Colegiului Medicilor să ia măsuri împotriva doctorilor de la conferința cu teorii anti-vaccin. Vorbește și despre „anchetarea ca infracțiune”

Managerul Spitalului Județean de Urgență (SJU) Timișoara, prof. univ. dr. Dorel Săndesc, a lansat un „apel la acțiune” după conferința intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală” de sâmbătă de la Brașov, unde medici din spitale publice și private au participat la o dezbatere care a inclus teme ca „explozia de cancere post-vaccinare” și „copii care mor din cauza vaccinului COVID”.

Într-o postare pe Facebook, Dorel Săndesc a declarat că „instituția care are atribuția legală de a supraveghea respectarea normelor deontologice și profesionale de către medici” este Colegiul Medicilor din România (CMR).

„Sancțiunile disciplinare pot merge de la avertisment până la ridicarea temporară sau definitivă a dreptului de liberă practică. Prin urmare, dacă un medic promovează teorii conspiraționiste, refuză evidența științifică și subminează încrederea în măsuri validate (ex. vaccinarea), CMR are competența să analizeze cazul prin comisiile de disciplină și să decidă sancțiunea, inclusiv suspendarea ori retragerea licenței de practică”, a explicat Dorel Săndesc.

El a spus că „Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC), Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) sau chiar Parchetul, în caz de infracțiuni, pot interveni dacă mesajele false sunt propagate în spațiul public și afectează populația”.

Cazuri de medici excluși din profesie

După câteva ore de la prima postare, managerul SJU Timișoara a revenit cu un nou mesaj pe Facebook, oferind exemple de „cazuri de profesioniști medicali sancționați internațional pentru promovare de teorii antivacciniste sau conspiraționiste”.

„Peste tot în lume cazuri similare cu cele din România au fost și sunt sancționate exemplar; în România, unde avem un record de cazuri, încă nu s-a luat nici o măsură similară”, susține Dorel Săndesc.

Cele nouă cazuri menționate de Dorel Săndesc:

1. Guylaine Lanctôt (Canada): Medicul phlebolog și activista antivaccinare, cunoscută pentru cartea La mafia médicale, a fost exclusă definitiv din profesie (ban pe viață), după ce a refuzat să demisioneze în urma solicitării Colegiului Medicilor din Québec; decizia disciplinară a fost luată în 1997, constatând că „acționează conform fanteziilor sale și ignoră regulile de etică”.

2. Kate Shemirani (Regatul Unit): Fostă asistentă medicală, promotoare a teoriilor conspirației legate de COVID-19 și 5G. A fost suspendată de Nursing and Midwifery Council (NMC) în iulie 2020 și exclusă complet în mai 2021, cu posibilitatea de apel peste cinci ani.

3. Arieh Avni (Israel): Medicul antivaccinist a rămas fără licență definitivă după ce Curtea Districtuală din Ierusalim i-a respins apelul în august 2022, menținând decizia de revocare emisă de Ministerul Sănătății.

4. Pierre Kory (SUA): Membru FLCCC, promotor al ivermectinei ca tratament COVID-19. American Board of Internal Medicine (ABIM) i-a revocat certificarea în august 2024 pentru răspândirea dezinformării medicale ￼ ￼.

5. Peter A. McCullough (SUA): Cardiolog controversat pentru promisiunea dezinformării legate de COVID-19 și vaccinuri. ABIM i-a revocat certificările în ianuarie 2025.

6. Sherri Tenpenny (SUA): Osteopată din Ohio, a afirmat că vaccinurile COVID-19 „magnetizează” oamenii. Licența i-a fost suspendată în august 2023 pentru necooperare cu ancheta; a fost reinstaurată în mai 2024 după plata unei amenzi și cooperare.

7. Thomas Cowan (SUA): Practicant de medicină alternativă, promotor al teoriilor COVID-19 / 5G. A renunțat voluntar la licență în decembrie 2020, după o perioadă de probă primită în urma unor abateri disciplinare în 2017.

8. Michael Ellis (Australia): GP din Melbourne. A postat mesaje homofobe și antivaccinare pe Facebook. VCAT i-a suspendat licența pe 12 luni, pentru protejarea sănătății publice.

9. Mark Hobart (Australia): GP din Melbourne care a refuzat vaccinările COVID-19, a emis scutiri medicale nejustificate. Clinicii i-a fost închisă, licența suspendată și a suferit probleme grave de sănătate (atac de cord, AVC). Povestea reflectă consecințele personale și profesionale ale conflictului cu autoritățile în pandemie.

FOTO: Viktor Levi | Dreamstime.com