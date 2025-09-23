Un ministru al Guvernului Bolojan vorbește despre un „plan B” în cazul în care CCR respinge proiectul privind pensiile magistraților

Ministrul PSD al Muncii, Petre Florin Manole, spune că în cazul în care Curtea Constituțională va declara neconstituțional proiectul care modifică sistemul de pensii speciale ale magistraților, există o „fărâmă optimistă” că „mai rămâne spațiu și timp pentru a-l îmbunătăți, înainte de a pierde banii din PNRR”.

Petre Florin Manole a făcut aceste declarații marți, la RFI, unde a spus că speră ca acest proiect să fie declarat constituțional, „dar CCR are propria sa dinamică”: „Noi, ca și politicieni, n-avem decât să respectăm deciziile Curții, dar nu aș vrea să anticipez”.

Întrebat ce ar trebui să se întâmple în cazul în care Curtea Constituțională declară neconstituțional proiectul, ministrul Muncii a răspuns: „Vreau să fiu cât se poate de colegial și de constructiv și să spun că nu plec de la premisa că acest proiect va fi declarat neconstituțional și nu cred că trebuie să ne facem, ca politicieni, scenarii pesimiste, din primul moment. Pe de altă parte, evident că nu putem ignora faptul că există un jalon în PNRR care are nevoie de îndeplinire, care înseamnă niște bani pe care România i-ar pierde, dacă acest proiect nu ar merge până la capăt”.

Petre Florin Manole a mai spus că „fărâma optimistă, dacă acest proiect va fi declarat neconstituțional, este că mai rămâne spațiu și timp pentru a-l îmbunătăți, înainte de a pierde banii din PNRR”: „Tot există spațiu pentru planul B, dar asta din punct de vedere PNRR, nu din punct de vedere politic. Din punct de vedere politic, opiniile și deciziile premierului aparțin premierului”.

Legea privind pensiile magistraților s-a numărat printre cele cinci proiecte adoptate de Guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii în 1 septembrie, ca parte a pachetului 2 de măsuri.

În 4 septembrie, legea a fost atacată la CCR de Înalta Curte de Casație și Justiție, care susține că „a fost ignorată, încă o dată, importanța pensiei de serviciu în economia principiului independenței justiției”.

La o zi după ce a angajat răspunderea Guvernului pe pachetul de măsuri, premierul Ilie Bolojan a fost întrebat de HotNews într-o conferință de presă dacă își va da demisia în cazul în care proiectul de lege privind pensiile magistraților va pica la CCR.

„Când ai un proiect important care este un jalon pentru a lua alte decizii asemănătoare, dacă el nu trece, e greu de presupus că Guvernul mai are legitimitatea să vină cu măsuri asemănătoare în alte domenii”, a răspuns Bolojan.

Curtea Constituțională judecă miercuri, 24 septembrie, sesizările de neconstituționalitate pe toate cele cinci proiecte de lege ale Guvernului Bolojan.

Care sunt modificările aduse de Guvernul Bolojan sistemului de pensii speciale ale magistraților

Legea Guvernului Bolojan, care a generat proteste în instanțe și parchete, prin suspendarea activității, prevede că pensia magistraților nu va putea să fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat, față de 80% din ultimul salariu brut încasat, cum este acum.

O altă modificare este că pentru a intra la pensie magistrații vor trebui să aibă 35 de ani vechime, în condițiile în care acum se pot pensiona dacă au o vehime de 25 de ani. Vârsta de pensionare ar urma să crească treptat la 65 de ani.

Până în 2036, există norme tranzitorii – magistraților li se va adăuga, treptat, în fiecare an, câte un an și șase luni în plus la vârsta de pensionare, adică aceasta va crește treptat. Din 2036, vârsta de pensionare va fi la 65 de ani.

Proiectul privind modificările pensiilor magistraților include următoarele modificări:

Stabilirea vârstei de pensionare pentru magistrați la vârsta standard din sistemul public de pensii, respectiv 65 de ani.

Pentru a intra la pensie magistrații vor trebui să aibă 35 de ani vechime. Acum, magistrații se pot pensiona dacă au o vehime de 25 de ani.

Pensia magistraților nu va putea să fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat. Acum, este 80% din ultimul salariu brut încasat.

Pentru magistrații care sunt în acest moment în funcție: noua eşalonare a creşterii vârstei de pensionare pentru magistraţi, prin adăugarea anuală a unei perioade suplimentare de 1 an şi 6 luni, până în anul 2036.

Magistrații se vor putea pensiona în continuare anticipat, cu condiția să aibă o vechime de 35 de ani, dar dacă nu au împlinită vârsta de 65 de ani se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public.

Dacă proiectul va trece de Curtea Constituțională, va intra în vigoare începând cu 1 octombrie 2025.

Reforma pensiilor speciale reprezintă și un jalon din PNRR. Jalonul 215 prevede „Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale” (indemnizații și pensii stabilite și plătite în baza unor legi cu caracter special)”. În martie 2025, Comisia Europeană a suspendat plata a o parte dintre fondurile PNRR, pentru neîndeplinirea acestui jalon, conform Europa Liberă România.