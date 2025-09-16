Un ministru din guvernul lui Bolojan avertizează că inflația riscă să ajungă la 15%. „Dacă se întâmplă, cineva trebuie să răspundă”

Eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază va duce la o inflaţie, până în luna decembrie, de aproape 15%, a afirmat marți ministrul Agriculturii, Florin Barbu, care a adăugat că, dacă se va întâmpla acest lucru, atunci „cineva trebuie să răspundă”.

Oficialul guvernamental a fost întrebat cu cât s-ar putea scumpi alimentele de bază, în cazul în care plafonarea adaosului comercial va fi eliminată.

„Eu pot să vă dau nişte date. Încă din anul 2023, de când am preluat portofoliul Ministerului Agriculturii, am venit cu acest mecanism de plafonare a adaosului. Ştim cu toţii şi avem datele, sunt publicate de către Institutul Naţional de Statistică, în decembrie 2022, inflaţia era undeva la 15,5%. În anul 2023, când am introdus plafonarea adaosului comercial la alimente, dar şi plafonarea la energie, inflaţia a ajuns undeva la 6,5%. În anul 2024, acest mecanism a adus o inflaţie de doar 5,5%”, a spus Florin Barbu.

„Haideţi să ne uităm, în momentul de faţă, cât este inflaţia şi eu vă spun sincer şi am spus-o şi o repet încă o dată că eliminarea plafonării adaosului comercial va duce la o inflaţie, până în luna decembrie, de aproape 15%. Cred şi sunt convins şi avem responsabilitatea ca oameni politici, că, dacă se întâmplă acest lucru, cineva trebuie să răspundă pentru aceste lucruri”, a precizat ministrul, potrivit News.ro.

El a menţionat că sunt mai mulţi factori care duc la creşterea preţului la raft, precum energia consumată de către procesatori și eliminarea plafonării adaosului comercial, arătând că până în anul 2023 țara noastră avea adaos comercial practicat „şi de 100%” pe anumite produse agroalimentare.

„Avem datele Consiliului Concurenţei, care ne arată faptul clar că, de când a fost introdus acest mecanism privind plafonarea adaosului comercial, preţurile au scăzut cu procente între 7 şi 33%”, a mai spus Barbu.

PSD va merge în Parlament cu un proiect pentru prelungirea plafonării

Întrebat ce va face Partidul Social-Democrat dacă nu va exista consens în coaliţie pe tema prelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, ministrul Agriculturii a arătat că, din ce ştie, miercuri este o ședință a coaliţiei de guvernare şi că vor fi puse la dispoziţie de către liderul PSD, Sorin Grindeanu, pe masa coaliției, „toate datele, tot impactul” pe care l-a avut această măsură privind plafonarea.

„Eu sunt sigur că, dacă nu va fi aprobată în coaliţia de guvernare, colegii mei senatori, pentru că ordonanţa este în Senat, vor depune un amendament de prelungire a adaosului comercial”, a spus Florin Barbu.

„Şi vom merge cu acest proiect de normativ în Parlamentul României”, a adăugat ministrul.

Partidul condus interimar de Grindeanu insistă în continuare pentru prelungirea plafonării la alimentele de bază după data de 1 octombrie. Deputatul Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a anunțat că social-democrații au un „plan B” în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu va lua decizia pe care insistă PSD.

„Le cer celor de la PNL și USR să explice propriilor alegători de ce vor să le crească prețurile la alimente și ce înțelegere au cu marii retaileri. Ce îi mână pentru a lua astfel de decizii profund anti-sociale și anti-naționale în aceste momente și așa dificile? Eu le spun că nu au fost votați de retaileri, ci de cetățenii români. Și le mai spun ceva: PSD nu va permite acest lucru! Avem planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea”, a afirmat Budăi, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Surse HotNews au confirmat că PSD ia în considerare să depună proiect în Parlament pentru continuarea plafonarii adaosului comercial la produsele de bază.

Sorin Grindeanu a declarat, luni, că există suspiciuni că unii comercianți deja au majorat prețurile, în contextul în care se vorbește despre renunțarea la plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază, și a solicitat conducerii ANAF să demareze de urgență acțiuni de control în acest sens.

Prețurile la alimentele de bază vor crește începând cu 1 octombrie, după ce coaliția de guvernare a decis, „fără nicio opinie contrară”, să se renunțe la plafonarea adaosului comercial, a declarat sâmbătă pentru HotNews purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu.

„Săptămâna viitoare (aceasta, n.r.) premierul va avea discuții cu reprezentanții retailerilor pentru a se asigura că neprelungirea plafonarii nu va provoca creșteri importante de prețuri”, a adăugat Dogioiu.

Marți, șeful Fiscului, Adrian Nicușor Nica, a declarat că vor fi începute controale în privința plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, așa cum a cerut în ziua precedentă președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.