„Un miracol de la Dumnezeu”. Comunitatea ortodoxă română, la prima slujbă în catedrala proaspăt cumpărată în Dublin

Episcopia Ortodoxă Română a Irlandei și Islandei a achiziționat recent propria Catedrală Episcopală, o biserică anglicană de patrimoniu construită în secolul al 19-lea, un monument arhitectural situat în centrul Dublinului, potrivit Basilica.

Sute de români au mers duminică la prima liturghie făcută în Catedrala Episcopală Ortodoxă Română din orașul irlandez Dublin pentru a marca Înălțarea Sfintei Cruci, cea mai veche și cea mai importantă dintre sărbătorile creștine închinate cinstirii Crucii lui Iisus.

Familii românești și irlandezo-românești din Wexford, Kildare, Galway și Dublin, precum și din Irlanda de Nord s-au adunat pentru a se închina în fosta biserică Christ Church Leeson Park, acum Catedrala Episcopală a Diecezei, recent achiziționată, relatează The Irish Times.

Biserica a fost vândută cu peste 4 milioane de euro, potrivit estimărilor, conform sursei citate, și a fost cumpărată cu ajutorul financiar al Guvernului de la București, precum și prin strângerea de fonduri la nivel local în rândul celor 300-400 de familii care alcătuiesc parohia ortodoxă, notează publicația irlandeză.

Potrivit unei analize făcute de Dela0.ro, în perioada 2021-2025, 300 milioane de lei au fost alocați de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), din care peste 80% (240 milioane de lei) au fost direcționați către Biserica Ortodoxă Română (BOR). Cu această finanțare BOR a cumpărat mai multe proprietăți în Europa.

Două milioane de euro au fost alocați pentru un imobil pentru Catedrala Ortodoxă din Dublin.

Bărbați, femei și copii au mers duminică la biserica din secolul al XIX-lea începând cu ora 8.30 dimineața, unde au plătit taxa obișnuită pentru pâinea de împărtășanie și o lumânare, pe care le-au prezentat mai târziu la altar, împreună cu numele lor scris pe o bucățică de hârtie.

Slujba ortodoxă românească la catedrala recent achiziționată din Leeson Park. Fotografie: Dana Elena via The Irish Times

Corul ortodox a cântat fără întrerupere pe tot parcursul numirii unui nou diacon. Liturghia a fost oficiată de episcopul ortodox român Nectarie Petre al Irlandei și Islandei, care a fost ales în această funcție anul trecut.

Părintele Călin Florea, preotul paroh al comunității ortodoxe române din Leeson Park, a declarat că slujba de duminică a fost un moment important pentru oamenii care s-au adunat pentru a se închina în biserică de mai bine de două decenii.

Comunitatea ortodoxă a încheiat un contract de închiriere cu Biserica Anglicană în 2004, care „a acceptat să folosim biserica”, a spus părintele Florea.

„De atunci, multe familii au făcut aici nunțile, botezurile și, din păcate, înmormântările. Au devenit foarte atașate de biserică și se simt ca acasă. Oamenii vin aici când sunt triști, când sunt împovărați de greutățile vieții. Vin aici să se bucure și să fie fericiți. Și pentru toți cei prezenți astăzi, este ca și cum s-ar întoarce acasă”, a spus părintele.

Peste 100.000 de creștini ortodocși, dintre care 28.476 ortodocși români, trăiesc în Irlanda, potrivit recensământului din 2022. Atunci, aproape două treimi dintre cetățenii români au declarat că sunt ortodocși. Datele arată că numărul celor care au declarat că sunt români a fost de peste 42.000 de persoane în timp ce peste 57.000 de oameni au afirmat că vorbesc limba română.

Când părintele Florea a sosit în 2004, era unul dintre cei doi preoți ortodocși din Irlanda – al doilea era regretatul părinte Godfrey O’Donnell, un fost preot iezuit care a părăsit preoția catolică pentru a se căsători în 1985 și a fost hirotonit preot al Bisericii Ortodoxe Române în Irlanda în 2004. La ora actuală, sunt 17 preoți ortodocși în Irlanda, a spus părintele Florea.

El a spus că a fost „un miracol” faptul că parohia a reușit să strângă fondurile necesare pentru cumpărarea lăcașului de cult. „Acum șapte luni, când am părăsit biserica, niciunul dintre noi nu credea că vom putea cumpăra catedrala. Cred că este un miracol de la Dumnezeu, astăzi a fost un moment foarte important pentru noi”, a subliniat părintele Florea.

El a adăugat că Biserica Ortodoxă Română și Biserica Anglicană din Irlanda au format o relație foarte puternică și i-a spus recent Preasfințitului Dr. Michael Jackson, Arhiepiscopul Bisericii Irlandei din Dublin, că biserica din Leeson Park „va rămâne și casa lor”. „Ei nu au plecat, suntem aici împreună acum. Este important pentru noi să fim o singură voce creștină într-o societate secularizată.”