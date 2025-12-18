VIDEO Un nou atac al SUA asupra unei nave care transporta droguri în Pacific. Patru „narcoterorişti” au fost uciși

Armata SUA a efectuat un nou atac asupra unei nave care transporta droguri către Statele Unite. Sursa foto: Captură video / YouTube

SUA au efectuat miercuri un atac asupra unei nave care „tranzita o rută cunoscută pentru traficul de droguri în estul Pacificului şi că era implicată în operaţiuni de trafic de droguri”, a transmis armata americană.

Serviciile de informaţii au confirmat că nava atacată în estul Pacificului era implicată în operaţiuni de trafic de droguri, potrivit News.

„În total, patru narcoterorişti au fost ucişi” în această operaţiune care a fost realizată în „apele internaţionale”, a precizat Comandamentul american pentru America Latină și Caraibe (Southcom).

Imagini cu atacul au fost făcute publice de Pentagon și preluate de mai multe publicații americane, printre care și CBS.

De la începutul lunii septembrie, Statele Unite au lansat atacuri împotriva navelor acuzate de trafic de droguri în Caraibe sau în estul Pacificului, ucigând cel puţin 99 de persoane, fără a furniza dovezi că aceste nave erau implicate în traficul de droguri. Experţii şi ONU au pus la îndoială legalitatea operaţiunilor.

Guvernul lui Donald Trump îl acuză în special pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, duşmanul său de moarte, că ar fi la conducerea unei reţele de trafic de droguri, lucru pe care acesta îl neagă.