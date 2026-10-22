Un nou incident violent într-o școală din România: Un elev de 15 ani și-a atacat cu o macetă doi colegi, într-un liceu din Pitești. Noi detalii despre atac

Un elev de 15 ani de la Liceul „Armand Călinescu” din Pitești a intrat înarmat cu un obiect tăietor și și-a atacat colegii în urma unui conflict. Incidentul, petrecut joi dimineață, vine la doar trei zile de la atacul din Bistrița.

Update ora 11:40: Directoarea liceului a declarat pentru presa locală că elevul și-a atacat colegii în baia școlii cu o macetă.

„Un elev de clasa a IX-a, în timpul primei pauze, pauza de la 8:50 la 9:00, în baie, a atacat, să zic, cu un obiect destul de periculos, o macetă, ceilalți elevi aflați în toaletă”, a declarat directorul adjunct al unității de învățământ, Andreea Grosaru, pentru ePitești.

Directoarea spune că situația a fost semnalată de alți elevi și trei cadre didactice au intervenit. Ea a mai spus că incidentul a fost provocat de un elev de clasa a IX-a, sosit în instituția de învățământ acum o lună.

„Din discuțiile cu elevi din clasă, aș putea doar să spun că erau niște glume între ei. Acum, la ce nivel s-a ajuns cu aceste glume, nu ne dăm seama exact”, a adăugat ea.

Poliţiştii piteşteni au fost sesizaţi că un elev al unui liceu din Piteşti ar fi suferit o leziune în urma unui conflict cu un coleg, potrivit News.ro.

„Din verificările preliminare, efectuate de poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Piteşti, a rezultat că un minor, de 15 ani, ar fi pătruns în liceul unde este elev, având asupra sa un obiect tăietor-înţepător, iar în cadrul unei stări conflictuale, ar fi provocat o rană la nivelul unui antebraţ, unui coleg de clasă şi ar fi agresat fizic un altul”, anunță IPJ Argeș.

Elevul rănit a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale, preciezează sursa citată.

Agresorul se află în custodia poliţiştilor. Se fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul şi pentru luarea măsurilor legale care se impun.

Minorul ar putea răspunde pentru fapta sa dacă expertiza va stabili că avea discernământ, a declarat, la Digi 24, purtătorul de cuvânt al Poliției Române, Bogdan Ghebaur. „În momentul de față se analizează acest aspect”, a declarat el.

„Vorbim de un minor cu vârsta de 15 ani. În funcție de expertiza care se va dispune, dacă se va stabili că acesta are discernământ, pot fi luate măsuri”, a continuat el.

Atacul a avut loc în toaleta școlii

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş a anunțat că un echipaj SMURD de prim ajutor calificat a fost solicitat să intervină în Piteşti, pentru acordarea primului ajutor calificat în cazul a doi elevi de 15 ani.



„În urma evaluării medicale, s-a constatat că una dintre persoane prezenta o plagă la nivelul membrului superior drept, iar cealaltă prezenta escoriaţii la nivelul membrului superior stâng. După acordarea îngrijirilor medicale, persoana care prezenta plaga a fost transportată la spital pentru investigaţii suplimentare, în timp ce cea de-a doua persoană a refuzat transportul la unitatea medicală”, precizează sursa citată.

Incidentul grav a avut loc la Colegiul „Armand Călinescu”, din Piteşti şi s-a petrecut în toaleta unităţii de învăţământ, a mai anunțat ISU Argeș.

Atacul de la Bistrița, „o faptă premeditată”

Incidentul de joi are loc după ce luni un elev de clasa a VII-a de la o şcoală din Bistriţa a intrat cu un cuţit în unitate şi a lovit de mai multe ori o profesoară, dar şi un elev care a intervenit pentru a o ajuta.

Elevul agresor, în vârstă de 13 ani, a fost imobilizat și apoi preluat de poliţişti. Ulterior, el a fost dus la spital pentru investigații medicale. După evaluare, acesta a fost transferat la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca, unde se află și în prezent.

Despre atacul de la Bistrița, Adrian Briciu, prim-procurorul Tribunalului Bistriţa-Năsăud, a declarat că, „având în vedere că s-a pregătit de acasă cu acea mască, cu mănuşi şi cască”, fapta a fost premeditată.