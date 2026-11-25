Un număr record de peste 2.100 de migranți au ajuns în Insulele Canare ale Spaniei în decurs de 24 de ore la bordul unor ambarcațiuni supraaglomerate, potrivit datelor furnizate miercuri de serviciul de salvare maritimă. Situația agravează o criză pe care guvernul regional a descris-o la începutul acestei luni drept nesustenabilă, relatează Reuters.

Serviciul de salvare maritimă a precizat că un migrant a fost găsit mort într-o ambarcațiune și că o femeie a născut în timpul traversării periculoase dinspre Africa de Vest.

Numărul sosirilor înregistrate într-o singură zi a depășit cu mult recordul anterior, de aproximativ 1.500 de persoane, stabilit cu două săptămâni în urmă.

Cele mai multe ambarcațiuni au ajuns pe insula El Hierro, care are aproximativ 11.400 de locuitori și reprezintă unul dintre principalele puncte de intrare în Europa pentru migranții care vin din Africa de Vest.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez, care s-a confruntat cu critici dure la adresa poziției sale deschise în privința migrației în timpul campaniei electorale premergătoare alegerilor parlamentare de duminică, a declarat miercuri că Europa are nevoie de o abordare cuprinzătoare a migrației, care să includă controale mai stricte la frontiere, în cooperare cu autoritățile din Senegal și Gambia.

Cu toate acestea, el a afirmat că Spania trebuie „să deschidă căi legale de migrație” pentru lucrătorii din sectoare precum cel al construcțiilor de locuințe, unde există un deficit de forță de muncă calificată.

Peste 28.000 de migranți au ajuns în Insulele Canare anul acesta

Ruta atlantică dintre Africa de Vest și Insulele Canare este una dintre cele mai periculoase rute de migrație din lume. Mii de migranți încearcă în fiecare an să parcurgă acest traseu la bordul unor ambarcațiuni supraaglomerate, în speranța de a ajunge pe teritoriul spaniol, în ciuda mării agitate, a curenților puternici și a distanțelor mari.

Numărul sosirilor tinde să crească în lunile de toamnă, când condițiile maritime de-a lungul acestei rute sunt în general mai calme și mai favorabile traversărilor.

Până la sfârșitul lunii noiembrie, numărul migranților sosiți în acest an în Insulele Canare ajunsese la 28.103, depășind totalul înregistrat anul trecut, dar rămânând totuși cu mult sub recordul absolut de 46.843 de persoane, consemnat în 2024, când majoritatea traversărilor au avut loc în primele nouă luni ale anului.

Aproape 21.000 de persoane au ajuns în arhipelag în ultimele două luni.