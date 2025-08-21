Un oficial de la Kremlin acuză muncitorii străini că aduc o boală infecțioasă în Rusia: „Oare avem nevoie de ei?”

Curier al Yandex Eda, echivalentul rusesc al Glovo, fotografiat pe o bancă din Moscova în aprilie 2024, FOTO: Nikolay Vinokurov / Alamy / Profimedia

Izbucnirea unei potențiale epidemii de holeră în Rusia este pusă de Kirill Kabanov, membru al Consiliului Prezidențial pentru Drepturile Omului, pe seama muncitorilor migranți din Asia, relatează Lenta.

„Recomand să o ascultați cu foarte mare atenție pe șefa Rospotrebnadzor, A. Popova, despre riscurile infectării cu holeră (❗️). De fapt, ea avertizează că infectarea cu această boală extrem de periculoasă se poate produce în sistemul de alimentație publică sau prin produse gata preparate. Rusia, secolul XXI”, a scris Kabanov într-un mesaj distribuit pe canalul său de Telegram.

El a făcut comentariile după ce Popova, șefa autorității ruse pentru supravegherea protecției drepturilor consumatorilor și „bunăstării omului”, a amintit mai devreme în cursul zilei de joi de măsurile de prevenție împotriva bolii în condițiile în care mai multe țări din Africa și Asia au identificat recent focare de holeră.

„Trebuie să înțelegeți că holera este o infecție intestinală. Legumele și fructele de pe masa dumneavoastră, apa care provine dintr-o sursă necunoscută sau o băutură care vi se oferă dintr-un ulcior – toate acestea reprezintă un risc”, a spus Popova, ea avertizând rușii care călătoresc în străinătate să fie precauți cu privire la acest pericol.

Rusia a raportat până acum anul acesta un singur caz importat de holeră, la un bărbat care s-a întors în regiunea Moscovei din India, unde s-a aflat în perioada 11 și 20 aprilie.

Oficialul se întreabă retoric de unde a apărut boala infecțioasă în Rusia

Cu toate acestea, Kabanov a transmis joi pe Telegram că: „apare o întrebare extrem de importantă: Dar de unde a apărut brusc holera în țara noastră?’”.

„Cred că răspunsul este evident pentru toată lumea. Această infecție deosebit de periculoasă, la fel ca altele, precum meningita infecțioasă, a fost adusă în Rusia de migranți, în primul rând din țările Asiei Centrale. Și acest lucru va continua, iar riscurile și amenințările la viața și sănătatea cetățenilor noștri vor crește până când la granița Federației Ruse nu vor fi adoptate cele mai stricte măsuri de control sanitar-epidemiologic, în primul rând cu țările din Asia Centrală, Caucaz și Africa”, a spus oficialul de la Kremlin.

„Cine lucrează acum, în majoritate, în sistemul de alimentație publică, știm cu toții”, a continuat acesta, el acuzând totodată mediul de afaceri că facilitează „cumpărarea” unor carnete medicale care să ateste că muncitorii străini pe care îi angajează sunt sănătoși.

„Nici gardurile înalte, nici restaurantele scumpe sau lanțurile comerciale nu vor salva pe nimeni – în fața infecției, toți suntem egali. Este un motiv serios de reflecție pentru cei aflați la putere: oare avem (și au ei) nevoie de migranți ‘de neînlocuit’, lăsați fără niciun control?”, și-a încheiat Kabanov mesajul.

Kirill Kabanov face parte din consiliul de la Kremlin însărcinat cu monitorizarea respectării drepturilor omului în Rusia, FOTO: Alexander Patrin / Zuma Press / Profimedia

Muncitorii străini au ajuns să stârnească suspiciunile autorităților ruse

Milioane de persoane din fostele republici sovietice din Asia Centrală au emigrat în Rusia în ultimele decenii, devenind indispensabile economiei ruse, care acum se confruntă și cu o criză a forței de muncă în contextul războiului din Ucraina.

Însă retorica din Rusia față de muncitorii migranți s-a înăsprit dramatic după atacul terorist comis în martie anul trecut la sala de concerte Crocus City Hall din Moscova, unul dintre cele mai sângeroase din istoria Rusiei.

Peste 10 persoane, inclusiv cei 4 presupuși atacatori, au fost arestați în Rusia în legătură cu atacul. Majoritatea au fost etnici tadjici de religie musulmană care au locuit și muncit în Rusia de ani de zile. Unii dintre ei dețineau cetățenia rusă.

La puțin peste o săptămână de la comiterea atacului președintele Vladimir Putin a cerut autorităților petente o „schimbare radicală” a politicilor de imigrație în Rusia.

El a avertizat totodată, în cadrul unei întâlniri cu șefii poliției ruse, că atacul a fost menit să semene discordie, xenofobie și islamofobie în țară.