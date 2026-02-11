Un oficial NATO indică ce se întâmplă acum pe frontul de luptă din Zaporojie, după ce ucrainenii au lovit „călcâiul lui Ahile” al armatei ruse

Un membru al unității speciale a armatei ucrainene care operează drone de recunoaștere monitorizează pe ecran pozițiile forțelor ruse folosind tehnologia Starlink, într-o locație secretă din Donbas, Ucraina, pe 23 mai 2023. FOTO: Lev Radin/Pacific Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Forțele ucrainene au reușit să înainteze în regiunea sudică Zaporojie după ce unitățile ruse au pierdut accesul la terminalele de internet Starlink, a declarat un înalt oficial al Alianței Nord-Atlantice, citat miercuri de publicația rusă independentă The Moscow Times.

SpaceX, compania omului de afaceri american Elon Musk, a deconectat terminalele Starlink din apropierea liniei frontului în această lună, la cererea Kievului, care a afirmat că forțele ruse utilizau sistemul de internet prin satelit pentru a-și dirija unitățile pe câmpul de luptă.

Starlink nu oferă servicii în Rusia, dar unele unități de pe linia frontului au reușit să utilizeze sistemul de internet pentru a primi comenzi, a-și coordona ofensiva și a pilota drone, conform oficialilor militari ucraineni.

„Eliminarea acestei legături i-a pus pe ruși într-o situație dificilă în ceea ce privește comanda și controlul”, le-a spus oficialul NATO reporterilor, înaintea unei reuniuni a miniștrilor apărării din țările membre ale alianței.

„Orice alternativă va găsi Rusia probabil că nu va fi la fel de eficientă”, a adăugat acest oficial.

Eforturile Moscovei de a dezvolta o rețea alternativă proprie de sateliți pe orbită joasă au fost afectate de o serie de întârzieri. Planurile de lansare a primilor 16 din cei 300 de sateliți prevăzuți au fost amânate de la sfârșitul anului 2025 până în 2026.

Oficialul NATO, care a vorbit sub protecția anonimatului, nu a specificat în ce măsură recentele câștiguri ucrainene de pe frontul de luptă pot fi atribuite direct pierderii accesului de către armata rusă la Starlink.

Atât Moscova, cât și Kievul susțin că au înregistrat avansuri teritoriale în regiunea Zaporojie în ultimele zile, forțele armate ucrainene afirmând miercuri că au recucerit satul Kosivtseve.

Însă purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare din Sudul Ucrainei a minimalizat afirmațiile bloggerilor militari ruși potrivit cărora Kievul ar fi lansat o contraofensivă mai amplă în regiune, spunând că atacurile forțelor ucrainene asupra grupurilor de infiltrare rusești nu constituie o contraofensivă deplină.

Acest purtător de cuvânt, Vladislav Voloșin, a sugerat că unitățile ruse ar putea exagera câștigurile reușite de front de trupele ucrainene pentru a-și acoperi propriile rapoarte false către superiorii lor, inclusiv afirmația că au capturat satul Ternuvate după ce au desfășurat, doar pentru scurt timp, un număr mic de trupe acolo.

Bloggerii militari ruși au început să raporteze probleme cu terminalele Starlink în seara zilei de 4 februarie.

Terminalele Starlink utilizate de armata rusă, blocate de Ucraina cu ajutorul SpaceX

Săptămâna trecută, Kievul a anunțat că terminalele de internet Starlink utilizate de trupele ruse în Ucraina au fost dezactivate, ceea ce, potrivit unui oficial citat de agenția de presă Reuters, reprezintă o lovitură mare pe câmpul de luptă suferită de forțele Moscovei, în contextul în care dezactivarea acestor dispozitive a perturbat operațiunile de asalt.

Ucraina anunțase încă de la finalul lunii ianuarie că colaborează cu SpaceX pentru a bloca utilizarea terminalelor Starlink folosite pe dronele de atac rusești și că încearcă să compileze o „listă albă” a tuturor terminalelor din Ucraina, astfel încât cele rusești să poată fi dezactivate.

„Terminalele Starlink incluse pe «lista albă» funcționează – terminalele rusești au fost deja blocate”, a scris, joia trecută, pe Telegram, ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov.

Fedorov a explicat că verificarea terminalelor continuă și a calificat procesul drept unul „de amploare”.

Elon Musk și subordonații săi din cadrul companiei au reacționat rapid – public și pe rețeaua de socializare a magnatului, X – creând registrul la care a făcut referire Fedorov pentru a rezolva problema.

SpaceX a furnizat Ucrainei, de la începutul războiului, terminale Starlink care au fost esențiale pentru asigurarea comunicațiilor armatei ucrainene. Rusia are accesul interzis la această tehnologie din cauza sancțiunilor.

Ulterior, mai mulți observatori militari sau bloggeri pro-Kremlin au confirmat că antenele Starlink nu mai funcționează.

„Starlink-urile sunt dezactivate. Au fost deconectate anterior în timpul unei actualizări de software, apoi fuseseră restabilite. Acum vor fi reactivate din nou?”, s-a întrebat pe contul său de Telegram Andrei Filatov, un observator militar urmărit de 200.000 de abonați.

Influentul corespondent militar Aleksandr Koț de la ziarul Komsomolskaia Pravda afirma încă de miercurea trecută, pe Telegram, că un ofițer rus i-a spus că Starlink-ul este „călcâiul lui Ahile” al forțelor Kremlinului.

Potrivit observatorului militar rus Roman Alehin, Moscova nu are „probabil” decât o soluție alternativă: desfășurarea de cabluri cu fibră optică pe teren, un sistem pe care îl consideră mult mai „complex” și mai „costisitor” de implementat.

Acuzații de amenințări și șantaj

Între timp, autoritățile de la Kiev au denunțat că Rusia a început să șantajeze rude ale unor prizonieri de război ucraineni pentru a înregistra pe numele lor terminale Starlink pe care armata rusă să le poată utiliza pentru a îmbunătăți comunicațiile între unitățile sale și a putea să-și dirijeze dronele.

„Căutând o ieșire din situația dificilă în care se află, ocupanții au contactat familii ale unor prizonieri de război. Ne-au parvenit informații despre cazuri de amenințări și cereri ca acestea (rude ale unor prizonieri de război) să înregistreze oficial pe numele lor terminale Starlink. Tehnologia urma să fie utilizată apoi împotriva Ucrainei și a ucrainenilor”, scrie într-o notă publicată marți de organismul de stat ucrainean pentru gestionarea problemei prizonierilor de război, potrivit agențiilor EFE și Agerpres.

În comunicatul său, Kievul a avertizat familiile prizonierilor de război că oricine colaborează la atacuri împotriva Ucrainei poate fi judecat și condamnat și le-a cerut să raporteze autorităților ucrainene orice tentativă de șantaj din partea Rusiei.

Serviciile secrete ucrainene au dezvăluit în trecut acțiuni de șantaj din partea autorităților ruse la adresa rudelor prizonierilor de război deținuți în Rusia, promițându-le că le vor îmbunătăți condițiile din captivitate ale celor dragi lor în schimbul participării la acte de sabotaj în Ucraina.

Despre șantajul la adresa rudelor unor prizonieri de război pentru înregistrarea terminalelor Starlink, care urmau să fie utilizate de armata rusă, s-a aflat după ce autoritățile de la Kiev au deschis recent, în colaborarea SpaceX, un registru obligatoriu în care trebuie să se înscrie toți utilizatorii din Ucraina.