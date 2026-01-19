„Un pas șocant”. Trump a ordonat armatei să fie gata pentru desfășurare în Minnesota. Două batalioane, gata să intervină, pe fondul manifestațiilor anti-ICE

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că „Departamentul de Război este întotdeauna pregătit să execute ordinele comandantului suprem, dacă este solicitat”, scrie Politico.

Pentagonul a ordonat unui număr de aproximativ 1.500 de soldați aflați în serviciu activ în Alaska să se pregătească pentru o posibilă desfășurare în Minnesota, au confirmat duminică doi oficiali din domeniul apărării citați de Politico.

Cele două batalioane, care fac parte din Divizia 11 Aeropurtată, vor fi probabil însoțite de alte trupe din unități din întreaga țară, care vor oferi sprijin logistic și de altă natură, potrivit unuia dintre oficiali, care a vorbit sub acoperirea anonimatului.

Cele două batalioane de infanterie din Alaska sunt antrenate să opereze în Arctica și în Indo-Pacific, priorități de top pentru administrația Trump. Ele nu sunt instruite pentru controlul mulțimilor.

Trupele nu au primit încă ordinul de desfășurare, dar această mișcare semnalează o abordare potențial mai dură din partea Casei Albe, după ce președintele Donald Trump a amenințat că va invoca Legea insurecției pentru a potoli protestele din ce în ce mai intense din Minneapolis.

Manifestațiile au izbucnit în urma împușcării a doi civili – unul mortal – de către ofițeri ICE în Minneapolis luna aceasta.

Trump a declarat totuși vineri că nu există niciun motiv pentru a invoca Legea insurecției „în acest moment”.

„Un pas șocant”

Vorbind duminică la emisiunea „Meet the Press” a NBC, primarul din Minneapolis, Jocob Frey, a declarat că orice astfel de desfășurare de trupe active „ar fi un pas șocant”, subliniind că rata criminalității este în scădere în Minneapolis și că „nu avem nevoie de mai mulți agenți federali pentru a asigura siguranța oamenilor”.

Frey a spus că protestele și tulburările sunt o reacție la faptul că mii de agenți ICE opresc oamenii pe stradă și le cer dovezi de cetățenie.

„Știți ce provoacă și mai mult haos? Prezența acestor mii de agenți ICE și a agenților pentru controlul frontierei și, aparent, chiar a militarilor, potențial pe străzile noastre”, a spus Frey.

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, care, la fel ca Frey, a criticat prezența trupelor federale, a mobilizat Garda Națională din Minnesota pentru a sprijini forțele de ordine locale, dar nu a desfășurat aceste trupe.

„Este normal ca Departamentul de Război să fie pregătit pentru orice decizie”

Solicitat să comenteze posibilitatea ca administrația Trump să desfășoare trupe active, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a spus că „Departamentul de Război este întotdeauna pregătit să execute ordinele comandantului suprem, dacă este solicitat”.

Un oficial al Casei Albe a adăugat că „este normal ca Departamentul de Război să fie pregătit pentru orice decizie pe care președintele o poate lua sau nu”.

Tensiunile din Minnesota au izbucnit între oficialii federali și cei statali de când un agent ICE a ucis-o pe Renee Good, cetățeană americană, în această lună, și a rănit pe un migrant venezuelean, pe Julio Cesar Sosa-Celis, în timp ce încerca să-l rețină.

Departamentul Securității Interne a apărat agenții în ambele cazuri, afirmând că aceștia erau amenințați, dar democrații și oficialii locali au contestat această caracterizare și au susținut că agenții nu ar fi trebuit să se afle în Minneapolis în primul rând.

Trump a trimis trupe federale în ciuda opoziției democraților și în trecut. În iunie, Trump a trimis 4.000 de membri ai Gărzii Naționale la Los Angeles, în ciuda obiecțiilor guvernatorului Gavin Newsom, împreună cu un batalion de aproximativ 700 de soldați de infanterie marină în serviciu activ, în timpul protestelor anti-ICE.

Trump a trimis, de asemenea, peste 2.600 de membri ai Gărzii Naționale la Washington DC anul trecut și a prelungit recent această misiune până la sfârșitul anului 2026.