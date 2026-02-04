Un personaj din filmele „Harry Potter” a devenit un simbol neașteptat în China

Draco Malfoy, personajul care a fost rivalul lui Harry Potter în seria de cărți fantasy a scriitoarei britanice J.K. Rowling și în filmele bazate pe ele, a devenit o mascotă neașteptată a Anului Nou Chinezesc, cu chipul său lipit pe decorațiuni festive roșii și pe produse promoționale, de la postere până la huse pentru telefon, relatează Reuters.

Malfoy, interpretat de actorul Tom Felton în seria cinematografică, a cunoscut o creștere spectaculoasă de popularitate datorită traducerii chineze a numelui său de familie: „Ma-er-fu”. Având înțelesul de „cal” și „noroc”, acesta este considerat de bun augur pentru Anul Calului din calendarul lunar chinezesc.

In Chinese, Draco Malfoy's name is "Ma-Er-Fu" (马尔福). Since "Ma" means Horse and "Fu" sounds like Fortune/Blessing ✨…



Putting Malfoy on my monitor = "Horse Year, Horse Fortune."🤣🤣🤣

Credit： Mira米哈#HarryPotter #DracoMalfoy #ChineseNewYear pic.twitter.com/tndSTrUEcR — China Scroll (@TheChinaScroll) January 27, 2026

Rețelele sociale au fost inundate de imagini cu oameni care lipesc postere roșii cu Malfoy pe ușile lor. Fanii pot cumpăra patru astfel de postere pentru 11 yuani (1,60 dolari) pe platforma de comerț electronic Taobao.

„Binecuvântarea Anului Calului, așa că lipește un Malfoy”, a scris un utilizator pe Rednote, o rețea socială chineză.

Alte mesaje de pe platformă par să arate o imagine uriașă a lui Malfoy în uniformă, întinsă pe mai multe etaje ale unui centru comercial din centrul provinciei Henan.

Filmele „Harry Potter” s-au bucurat de un succes uriaș în China

Franciza „Harry Potter” este extrem de populară în China, țară în care filmele străine reprezintă un procent relativ mic din încasările la box-office din cauza cotelor stricte impuse de Beijing și a orientării către conținut local.

Warner Bros, studioul din spatele francizei cinematografice, a fost de acord să dezvolte un „Harry Potter Studio Tour” în Shanghai, în parteneriat cu grupul chinez Jinjiang International.

Un parc tematic Universal Studios din Beijing include „The Wizarding World of Harry Potter”, o zonă dedicată atracțiilor și experiențelor inspirate din universul „Harry Potter”.

Cele opt filme „Harry Potter” au fost relansate în cinematografele din China în 2024, la un an după ce „Max”, platforma de streaming a HBO, a anunțat oficial că a comandat un serial „Harry Potter”, primul din istoria francizei îndrăgite.

HBO a anunțat anul trecut că intenționează să lanseze serialul în 2027 și că el va avea nu mai puțin de 7 sezoane.