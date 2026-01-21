Un pompier a fost condamnat pentru că a copiat la bacalaureat. Bărbatul avea nevoie de diplomă ca să devină subofițer

Un pompier din Ineu care a folosit la bacalaureat un echipament special de comunicaţii la distanţă, pentru care o persoană i-a cerut 3.300 de euro, a fost condamnat, prin recunoaşterea vinovăţiei, la cinci luni de închisoare, informează Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, de Direcţia Generală Anticorupţie Arad, acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost încheiat de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara cu bărbatul care este cadru militar activ în Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Arad.

„În luna iunie 2025, o persoană i-a solicitat inculpatului suma de 3.300 de euro, din care a primit avans suma de 900 de euro, pentru a-i furniza echipamente disimulate de transmitere audio-video la distanţă, astfel încât acesta să îi poată comunica în timp real subiectele de la examenul de bacalaureat, iar soţia sa să îi comunice rezultatele. La data de 13.06.2025 au fost realizate simultan mai multe percheziţii domiciliare şi corporale, printre care şi cea asupra inculpatului, la aproximativ o oră după începerea probei la alegere a examenului de bacalaureat, fiind descoperite asupra sa echipamentele de transmitere audio-video disimulate”, se arată în comunicatul de presă.

Bărbatul are 23 de ani şi este pompier la Ineu, având gradul de soldat. El susţinea examenul de bacalaureat pentru a putea ulterior să treacă în corpul subofiţerilor.

Tânărul a fost condamnat la cinci luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, pentru divulgare a unor informaţii nepublice.

În a doua sesiune de bacalaureat din 2024, un alt pompier, din Vaslui, a reușit să fotografieze subiectele în timpul examenului și să le distribuie pe internet.

Este vorba de un tânăr de 24 de ani, care este angajat în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui. Acesta a reușit să pătrundă în sala de examen cu un dispozitiv ascuns în haine, fără a fi observat de către supraveghetori.