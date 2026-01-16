„Un progres semnificativ”. Ce spune Kremlinul despre dorința unor mari țări europene de a relua discuțiile cu Rusia

Kremlinul a salutat vineri ceea ce a spus că pare a fi dorința Italiei, Franței și Germaniei de a relua dialogul cu Rusia pe tema Ucrainei, calificând situația drept o „schimbare semnificativă” care corespunde propriei sale viziuni asupra modului în care ar trebui să evolueze relațiile diplomatice, relatează Reuters.

Comentariile Kremlinului vin în pofida faptului că Yvette Cooper, ministrul britanic de externe, a semnalat că Londra nu este de acord că momentul este potrivit pentru o reangajare cu Moscova, ea declarând pentru Politico că nu a văzut nicio dovadă că Rusia își dorește pacea în Ucraina.

„În ceea ce privește Marea Britanie, da, Marea Britanie continuă să adopte o poziție radicală”, le-a spus vineri jurnaliștilor Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. El a făcut comentariul după ce a fost întrebat de jurnaliștii acreditați pe lângă Kremlin despre aparenta schimbare de atitudine a unor state europene față de ideea de a discuta cu Moscova.

„Cu toate acestea… declarațiile celor trei lideri (ai Italiei, Franței și Germaniei) reprezintă, din perspectiva noastră, un progres semnificativ”, a adăugat Peskov. El a mai spus că o asemenea schimbare, dacă ar reflecta viziunea strategică a acelor țări, ar fi în concordanță cu modul în care Rusia consideră că ar trebui să evolueze lucrurile.

Kremlinul se plânge că, spre deosebire de SUA, cancelariile europene nu negociază cu Rusia

Dmitri Peskov a adăugat în conferința sa zilnică de presă că Moscova are un dialog în desfășurare cu Statele Unite cu privire la eforturile de până acum nereușite de a ajunge la un acord de pace în Ucraina, dar că în prezent nu există un astfel de dialog cu guvernele europene.

Premierul italian Giorgia Meloni a declarat la începutul acestei luni că Europa ar trebui să reia dialogul cu Rusia pentru a încerca să obțină mai multă influență în negocierile privind Ucraina, afirmând că Uniunea Europeană ar trebui să numească un emisar care să trateze direct cu președintele Vladimir Putin.

Președintele francez Emmanuel Macron a vorbit și el despre posibilitatea reluării discuțiilor cu Rusia, afirmând în decembrie că, dacă între timp nu va fi obținută o pace solidă și durabilă pentru Ucraina, ar fi necesar, în câteva săptămâni, un „dialog substanțial” cu Moscova. Kremlinul a indicat atunci că președintele Vladimir Putin este deschis față de ideea unor discuții cu Macron.

Potrivit presei germane, cancelarul Friedrich Merz a numit joi Rusia o țară europeană, spunând că speră ca relațiile dintre Uniunea Europeană și Moscova să poată fi reechilibrate.