Kremlinul a anunțat că Putin e gata să stea de vorbă cu Macron, Franța a reacționat imediat

Întâlnirea Vladimir Putin - Emmanuel Macron de la începutul lunii februarie 2022, înainte ca Rusia să înceapă invazia în Ucraina. Foto: Pool Sputnik Kremlin / AP / Profimedia

Președinția franceză a transmis că este „binevenită” declarația președintelui rus Vladimir Putin că este „gata” să stea de vorbă cu omologul său Emmanuel Macron, Palatul Elysée adăugând că va decide „în zilele următoare” modalitățile în care acest lucru ar putea avea loc, potrivit AFP.

„Este binevenit faptul că Kremlinul a spus public că este de acord cu acest demers. Vom decide în următoarele zile care este cea mai bună modalitate de a proceda”, a transmis duminică președinția franceză.

Ea a precizat însă că orice discuție cu Rusia se va desfășura „în deplină transparență” față de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu europenii și că obiectivul său rămâne obținerea unei „păci solide și durabile” pentru ucraineni.

Peskov anunțase că Putin e „deschis la dialog”

Reacția a venit după ce purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat în noaptea de sâmbătă spre duminică că Vladimir Putin este „deschis la dialog” cu omologul său francez, care făcuse el însuși un pas în această direcție vineri, după încheierea summitului european de la Bruxelles.

„Invadarea Ucrainei și încăpățânarea președintelui Putin au pus capăt oricărei posibilități de dialog” în ultimii trei ani, a remarcat Palatul Elysée.

„De îndată ce perspectiva unui armistițiu și a unor negocieri de pace se conturează, devine din nou util să se discute cu Putin”, a adăugat îacesta.

Europenii vor să preia prim-planul de la americani

Emmanuel Macron a spus vineri că este de părere că ar fi „din nou util” pentru europeni să discute cu Vladimir Putin, în loc să lase Statele Unite să conducă singure negocierile pentru a pune capăt conflictului din Ucraina.

„Cred că noi, europenii și ucrainenii, avem interesul să găsim cadrul pentru a relua această discuție în mod corespunzător. Altfel, discutăm între noi cu negociatori care vor discuta singuri cu rușii, ceea ce nu este optim”, a insistat președintele francez.

Emmanuel Macron și Vladimir Putin au avut o conversație telefonică pe 1 iulie, prima în trei ani. Dar atunci nu au putut decât să constate divergențele dintre ei.

Discuțiile conduse de Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, și Jared Kushner, ginerele președintelui american, au loc în acest weekend în Florida, cu trimișii ucraineni și europeni, pe de o parte, și cu emisarul rus Kirill Dmitriev, sosit sâmbătă, pe de altă parte.

Kremlinul a afirmat duminică,însă, că o întâlnire comună a emisarilor americani, ucraineni și ruși „nu este în pregătire”.