Un român a fost rănit în accidentul în lanț din Bulgaria, anunță MAE

Printre cele zeci de persoane rănite în accidentul produs marți pe autostrada Trakia se află și un cetățean român, care beneficiază în prezent de îngrijiri medicale.

Anunțul a fost făcut marți de ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, printr-un mesaj publicat pe platforma X.

„Printre răniții din tragicul accident rutier produs în Bulgaria se află și un cetățean român, care beneficiază în prezent de îngrijiri medicale. Echipele noastre consulare sunt pregătite să ofere asistență”, a afirmat ministrul.

Șeful diplomației române a transmis un mesaj de solidaritate pentru victimele tragediei din țara vecină.

„Exprimăm cele mai sincere condoleanțe în urma tragicului accident produs pe o autostradă din Bulgaria. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile acestora și toți cei afectați de această tragedie. Le urăm celor răniți o însănătoșire completă și rapidă”, a mai scris Neculăescu.

Cel puțin 11 persoane și-au pierdut viața, iar alte 48 au fost rănite marți în cele două accidente în lanț în care au fost implicate 86 de vehicule pe ambele sensuri ale autostrăzii Trakia, în sud-estul Bulgariei.

Traficul în zonă este blocat și deviat pe rute ocolitoare, iar primele date ale autorităților bulgare arată posibila cauză a accidentului.





