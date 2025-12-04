Un senator PSD spune că este răspunderea premierului Bolojan să o demită „urgent” pe Diana Buzoianu: „Ministra și șeful Apelor Române nu mai pot gestiona situația”

Senatorul Daniel Zamfir, tranzacție de 1.000.000 de euro cu firma fratelui său. ”Îmi va da banii când vinde apartamentele”, Foto: fanatik.ro

Senatorul Daniel Zamfir (PSD), membru în comisia economică din Senat, a declarat joi, că este răspunderea prim-ministrului Bolojan să o demită urgent pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, el precizând că „acest ministru nu mai poate gestiona sub nicio formă treburile la Ministerul Mediului, aşa cum nu mai poate gestiona nici preşedintele Apele Române activităţile companiei”, în urma crizei apei din Dâmboviţa şi Prahova, notează News.ro.

„Aţi auzit declaraţia directorului tehnic al ANAR-ului, că în fiecare moment a informat în legătură cu situaţia de la Paltinu. Aşadar, minciuna doamnei ministru, că nu ştia ce se întâmplă acolo şi trebuie să găsească nişte ţapi ispăşitori, a fost demontată astăzi, prin depoziţiile oamenilor implicaţi în acest proces. Aşadar, în momentul ăsta, eu nu-mi doresc ca doamna ministru să-şi mai dea demisia, adică PSD nu mai cere şi vă asigur, demisia doamnei ministru. Din acest moment, răspunderea este strict la primul ministru”, a spus Daniel Zamfir, după audierea în comisia economică din Senat a mai multor reprezentanţi ai instituţiilor implicate în criza apei potabile din cele două judeţe.

Zamfir a menţionat că prim-ministrul are, în momentul acesta, toate elementele pe masă.

„Dacă domnul Bolojan, în continuare cauţionează un ministru în funcţie care în acest moment este lipsit de orice autoritate, acest ministru nu mai poate gestiona sub nicio formă treburile la Ministerul Mediului, cum nu mai poate gestiona nici preşedintele Ghiţă, preşedintele Companiei Apele Române… Aşadar, de urgenţă, cei doi pe care i-am menţionat, doamna Buzuianu şi preşedintele Autorităţii Naţionale Apele Române, trebuie să plece urgent din funcţie şi, repet, nu mai este doar decizia doamnei ministru de a demisiona. Este răspunderea primului ministru Bolojan să o demită urgent pe doamna ministru”, a spus senatorul Daniel Zamfir.

Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) a recunoscut că are „o parte de vină” în cazul crizei apei potabile din Prahova şi admite că „era nevoie de o mai multă comunicare interinstituţională, în special la nivel judeţean şi local, între administraţia bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa şi toate celelalte instituţii responsabile”, însă susţine că pericolul iminent de întrerupere a apei a fost semnalat tuturor autorităţilor în cadrul comitetelor pentru situaţii de urgenţă, inclusiv Prefecturii Prahova, care are „rolul de coordonator instituţional”.

Cu o zi în urmă, prefectul judeţului Prahova, Daniel Nicodim, a declarat că nici reprezentanţii Apelor Române Buzău-Ialomiţa, şi nici cei ai operatorului zonal de apă nu l-au informat despre riscul ca localităţile alimentate din Barajul Paltinu să rămână fără apă dacă se reduce nivelul lacului în scopul realizării unor lucrări pentru „eliberarea” unor guri de scurgere, ci, dimpotrivă, i-au spus că acest risc există dacă nu se desfundă aceste guri de pe fundul lacului.

Răspunsul lui Ilie Bolojan întrebat dacă ministra Mediului ar trebui să-și dea demisia

Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi la Viena că „cei responsabili trebuie să răspundă” în cazul întreruperii apei în Prahova și Dâmbovița. Premierul a fost întrebat dacă ministra USR a mediului, Diana Buzoianu, ar trebui să facă un pas în spate în urma acestui scandal.

„Înțeleg că se lucrează la soluții în așa fel încât, mai repede de luni, locuitorii care sunt afectați, inclusiv companiile care lucrează în zonă sa poată beneficia de apă. Având in vedere că aceste lucruri arata și defecțiuni de sistem, ceea ce trebuie să facem, este să luam măsuri pentru ca să nu mai ajungem în astfel de situații, iar cei care sunt responsabili de astfel de evenimente trebuie să răspundă pentru aceste lucruri și asta se va întâmpla în zilele următoare”, a mai declarat Bolojan.