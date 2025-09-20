Un senator republican, aliat al lui Trump, acuză autoritatea de reglementare a audiovizualului din SUA de comportament „mafiot” în cazul lui Jimmy Kimmel

Mai mulți manifestanți adunați la Disney pentru a doua zi consecutivă pentru a protesta împotriva deciziei ABC de a retrage emisiunea lui Jimmy Kimmel din grila de programe, în Burbank, California, pe 19 septembrie 2025. Credit line: J W Hendricks/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Senatorul american Ted Cruz a lansat cel mai dur atac de până acum al unui republican în cazul suspendării emisiunii lui Jimmy Kimmel de la postul ABC, o decizie lăudată de președintele american Donald Trump, potrivit BBC.

Televiziunea ABC a anunțat, săptămâna aceasta, suspendarea pe termen nelimitat a emisiunii Jimmy Kimmel Live! ca urmare a comentariile lui Kimmel, care a acuzat dreapta americană că exploatează în scopuri politice asasinarea influencerului pro-Trump Charlie Kirk.

Înainte de decizia postului, preşedintele Comisiei Federale de Comunicaţii (FCC), Brendan Carr, a spus că vor exista consecinţe dacă Kimmel va rămâne în emisie. El a declarat că realizatorul „părea să inducă în eroare în mod direct publicul american” prin remarcile sale din emisie.

Deși deciza ABC a fost lăudată de Donald Trump, amenințarea șefului FCC a fost criticată chiar de un apropiat al liderului de la Casa Albă, republicanul conservator Ted Cruz.

În podcastul său Verdict with Ted Cruz, senatorul a subliniat vineri că urăşte ceea ce a spus Kimmel despre Kirk şi că este „încântat că a fost concediat”, dar a precizat că ceea ce a spus Carr „este extrem de periculos”, fiindcă el a amenințat, în mod explicit, că va anula licența ABC.

„Este ca în filmul Goodfellas (Naşul)”, a spus senatorul Ted Cruz, imitând accentul unui mafiot.

Alţi republicani din Congres au fost mai rezervaţi în criticile lor faţă de modul în care FCC a presat ABC, deţinută de Disney, să ia măsuri împotriva lui Kimmel, care a fost suspendat pe termen nelimitat miercuri.

În schimb, politicieni, personalități media și organizații pentru libertatea de exprimare din Statele Unite și-au exprimat furia și îngrijorarea față de suspendarea lui Jimmy Kimmel, avertizând că criticii lui Donald Trump sunt reduși sistematic la tăcere.