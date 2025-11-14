Un serial HBO proaspăt lansat în streaming o are pe Anamaria Vartolomei într-o nouă interpretare a unui roman clasic despre putere și seducție 

Anamaria Vartolomei fotografiată în data de 15 mai 2025 pe covorul roșu al Festivalului Internațional de Film de la Cannes, FOTO: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Actrița de origine română Anamaria Vartolomei, considerată una dintre stelele în ascensiune ale cinematografiei franceze, este Isabelle de Merteuil în noul serial „Seducția”, lansat vineri pe HBO Max într-o reinterpretare a celebrului roman „Legături periculoase” din 1782.

Romanul epistolar al scriitorului Pierre Choderlos de Laclos despre mașinațiunile vicontelui de Valmont și ale marchizei de Merteuil, doi foști amanți care rivalizează în perfidie pentru a-i seduce și a-i perverti pe membrii aristocrației franceze, a fost deja ecranizat de mai multe ori, după cum amintește Agerpres.

Filmul de epocă omonim regizat de Stephen Frears în 1988, cu Glenn Close și John Malkovich, a marcat spiritul epocii sale. La fel și Cruel Intentions din 1999, care a mutat intriga în New York-ul burghez contemporan.

Noul serial produs de HBO Max, numit Merteuil pentru abonații din Franța, The Seduction în limba engleză și Seducția pentru abonații români, abordează însă o perspectivă diferită: explorează anii de tinerețe ai marchizei de Merteuil, detaliind încercările care vor face din ea o văduvă manipulatoare, cu spirit liber și moravuri ușoare.

În cele șase episoade ale sale, serialul prezintă „emanciparea unei tinere femei umilite, care nu se va lăsa învinsă, nu va suporta acea umilire, acele agresiuni, acea lume extrem de masculină și care va dori să spargă toate codurile societății”, a explicat regizoarea Jessica Palud.

Vartolomei spune că povestea romanului și a serialului făcut după el este una atemporală

Actrița franco-română Anamaria Vartolomei, o interpretează pe eroina răzbunătoare Isabelle de Merteuil, o femeie din popor, pioasă și curtată cu ardoare de vicontele de Valmont (jucat de Vincent Lacoste). Vicontele pune în scenă o căsătorie falsă pentru a-i răpi virginitatea, iar apoi dispare din peisaj.

Această rană intimă o determină pe tânăra femeie să se educe pentru a porni într-un război împotriva tagmei masculine.

„În cele din urmă, puține lucruri s-au schimbat de la acea epocă, pentru femei”, a declarat pentru AFP Anamaria Vartolomei. „Este o poveste care poate părea atemporală. Și dacă este atemporală, atunci înseamnă că este încă de actualitate, din păcate”, a adăugat actrița franco-română.

Originară dintr-un sat din județul Bacău, ea a emigrat cu familia în Franța când avea doar doi ani și a debutat pe marele ecran la doar 12 ani, într-un film alături de legenda cinematografiei franceze Isabelle Huppert.

O stea în ascensiune a cinematografiei franceze

Cariera lui Vartolomei, acum în vârstă de 26 de ani, a cunoscut o ascensiune fulminantă după ce a interpretat rolul principal în filmul Evenimentul din 2021, o adaptare a romanului omonim al scriitoarei franceze Annie Arnaux, premiată cu Nobelul pentru Literatură un an mai târziu.

Filmul Evenimentul a câștigat marele premiu Leul de Aur al Festivalului Internațional de Film de la Veneția, iar lui Vartolomei i-a adus Premiul Lumières pentru cea mai bună actriță, Premiul César pentru cea mai promițătoare actriță și cel pentru stele în ascensiune la ediția din 2022 a Berlinalei.

Ea a jucat recent în noul film Contele de Monte Cristo apărut în cinematografe în decembrie anul trecut și în Mickey 17 de anul acesta. Mickey 17, în care ea a jucat de actori ca Robert Pattinson și Mark Ruffalo, a fost primul film al regizorului sud-coreean Bong Joon Ho după Parasite, lungmetrajul din 2019 care i-a adus Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor.

Anamaria Vartolomei cu Premiul Cesar câștigat în 2022, FOTO: Bertrand Guay / AFP / Profimedia Images

Noul serial HBO e o reinterpretare modernă a romanului clasic

Pentru a o ghida pe tânăra marchiză de Merteuil în procesul ei de învățare a normelor aristocratice și libertine, noul serial dezvoltă rolul lui Madame de Rosemonde, mătușa victontelui de Valmont.

Acest personaj cu un rol foarte mic în romanul clasic se impune aici ca o figură centrală, grație actriței Diane Kruger, impecabilă în rolul de mentor care îi transmise machiavelismul ei șarmant protejatei sale, potrivit AFP.

„Nu mai zâmbi ca o proastă, numai târfele se lasă privite așa. A seduce nu înseamnă nimic, trebuie să înveți să-i stăpânești pe bărbați”, spune ea încă din primul episod.

„Acest raport între femei este o invenție complet liberă în raport cu Legături periculoase”’, a explicat regizoarea Jessica Palud, care a colaborat anterior cu Anamaria Vartolomei la filmul Maria, lungmetrajul biografic de anul trecut dedicat Mariei Schneider, actrița umilită de Marlon Brando în timpul filmărilor pentru pelicula Ultimul tango la Paris.

„Acesta este caracterul modern, de fapt, al acestei povești”, a adăugat Palud.

Intriga serialului o prinde din urmă, treptat, pe cea a romanului original, fără a o reproduce însă în mod identic. Atrași unul de altul, dar prea dornici de libertate pentru a renunța la stratagemele lor, marchiza de Merteuil și vicontele de Valmont fac un pariu periculos.

„Îi vedem puțin ca pe niște eroi, pentru că sunt aparent curajoși și puternici”, a subliniat Anamaria Vartolomei. „Dar, în fond, sunt aproape niște ratați, pentru că își interzic atât de multe lucruri. Sunt atât de febrili la gândul de a se dezvălui pe ei înșiși, încât totul devine aproape absurd”, a adăugat ea.

„Și poate că această absurditate este cea care încă rezonează cu astăzi”, a conchis actrița franco-română.