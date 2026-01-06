Un serial lansat în streaming cu ani în urmă revine în atenție după atacul SUA din Venezuela, datorită unui moment „profetic”: „Care e cea mai mare amenințare?”

O secvență din serialul „Tom Clancy’s Jack Ryan”, în care personajul titular interpretat de actorul american John Krasinski susține un discurs mobilizator despre peisajul geopolitic al Venezuelei, a devenit viral la ani de zile după difuzarea episodului, utilizatorii de pe rețelele sociale calificând momentul drept „profetic”, relatează revista People.

În secvența din sezonul al doilea al serialului de pe Amazon Prime Video, difuzat în 2019, personajul lui Krasinski adresează o întrebare unui grup de angajați ai CIA. „Care ați presupune că este cea mai mare amenințare la adresa ordinii mondiale?”, întreabă el.

„Cu siguranță Rusia”, răspunde unul dintre ei, înainte ca analistul CIA fictiv Jack Ryan să continue: „Cine altcineva?”.

„China. Nu mai țipa la mine, dar China e un răspuns bun… Venezuela? Cineva? Nimeni? Toată lumea e liniștită în privința Venezuelei? Nicio amenințare? Bine. Care dintre aceste locuri poate pretinde că are cel mai mare zăcământ de petrol de pe planetă? Mai mare decât Arabia Saudită, mai mare decât Iranul. Uau”, spune el, gesticulând înspre un grafic care ilustrează vastele resurse naturale ale Venezuelei.

O secvență „profetică” dintr-un serial disponibil în streaming

Personajul lui Krasinski continuă în fragmentul devenit viral: „Bine, dar ce ziceți de lucruri precum aurul? Mai mult decât toate minele din Africa la un loc? Venezuela este, probabil, cea mai mare resursă unică de petrol și minerale de pe planetă. Așadar, de ce se află această țară în mijlocul uneia dintre cele mai grave crize umanitare din istoria modernă? La știri i se va spune criză. Dar pe scena mondială i se va spune stat eșuat. Alte exemple de state eșuate din istoria recentă sunt Yemen, Irak și Siria.”

„Și, dacă asta nu e destul de rău pentru voi, ei bine, Venezuela este și singurul dintre aceste locuri aflat la mai puțin de 30 de minute de Statele Unite, în raza rachetelor nucleare N-Gen. Nu veți auzi nimic din toate acestea la știri, pentru că cei mai mari jucători de pe scena mondială nu vor să auziți. Rusia, China nu pot fi niciodată cea mai mare amenințare până când țări precum Venezuela lasă ușa deschisă chiar în curtea noastră”, conchide el.

Pe măsură ce videoclipul a început să circule pe rețelele sociale, mai mulți utilizatori au descris fragmentul drept „profetic”, a relatat CNN.

Secvența s-a viralizat în condițiile în care președintele Donald Trump a declarat sâmbătă că SUA vor „conduce” Venezuela și că firme americane vor fi implicate în reconstruirea sectorului petrolier al țării. El a făcut comentariile în conferința de presă în care a oferit detalii despre capturarea președintelui Nicolas Maduro și operațiunea militară care a făcut-o posibilă.

„Statele Unite ale Americii conduc Venezuela”, a spus și Stephen Miller, unul dintre principalii consilieri ai președintelui Donald Trump. „Avem un embargo total asupra întregului lor petrol și asupra capacității lor de a face comerț. Așa că, pentru a face comerț, au nevoie de permisiunea noastră. Pentru a putea gestiona o economie, au nevoie de permisiunea noastră. Așadar, Statele Unite sunt la conducere. Statele Unite conduc țara”, a subliniat el într-un interviu acordat CNN luni seara.

Serialul de pe Prime Video se bazează pe o serie de romane celebre

Tom Clancy’s Jack Ryan, cunoscut mai simplu sub denumirea de Jack Ryan, este un serial de thriller politic se bazează pe seria de romane ale scriitorului american Tom Clancy, care a început cu Vânătoarea lui Octombrie Roșu în 1984.

Clancy, care a murit în 2013, și-a publicat ultimul volum din serie, Command Authority, în același an. El l-a scris împreună cu Mark Greaney, iar alți autori au continuat să publice romane din această serie, printre care Greaney, Marc Cameron, Brian Andrews și Jeffrey Wilson. Seria plină de acțiune acoperă numeroase crize geopolitice fictive.

Serialul de pe Prime Video a modernizat conținutul romanelor lui Clancy din anii 1980 pentru un public contemporan. Într-o declarație pentru Deadline, unul dintre creatorii seriei, Carlton Cuse, a reflectat asupra relevanței recente a discursului devenit viral.

„Ceea ce te surprinde întotdeauna ca povestitor este cât de des evenimentele din lumea reală ajung din urmă ficțiunea”, a declarat Cuse pentru site-ul specializat pe cinema. „Scopul acelui sezon nu a fost profeția – ci plauzibilitatea. Când ancorezi o poveste în dinamici geopolitice reale, realitatea are un mod de a o face să rimeze”, a mai spus acesta.

Toate cele 4 sezoane ale serialului care a avut premiera în 2018 și s-a încheiat în 2023 sunt disponibile în streaming pe Prime Video.