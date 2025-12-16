Un singur aparat de curățat pentru întreaga casă: Hisense 3-în-1 Wet & Dry ExpertTehnologie 3-în-1, autonomie extinsă și funcții inteligente pentru o locuință curățată mai eficient

Curățenia nu ar trebui să fie o listă de aparate, cabluri și pași complicați. Hisense 3-în-1 Wet & Dry Expert pornește de la această idee și adună într-un singur dispozitiv tot ce ține de întreținerea casei: aspiră, spală și ajunge ușor în zonele greu accesibile. După fiecare utilizare, se curăță singur și se usucă automat, astfel încât să fie mereu gata de folosire, fără mirosuri sau efort suplimentar. Rezultatul este o podea curată dintr-o singură trecere și mai mult timp liber.

Curățare completă 3-în-1: un singur aparat pentru întreaga casă. Este un produs creat pentru ritmul din zilele noastre: rapid, eficient și atent la sănătatea întregii familii.

Wet & Dry Expert nu este doar un aspirator obișnuit. Acesta aspiră uscat, spală podelele, și se transformă într-un aspirator de mână pentru locuri greu accesibile. Această versatilitate îi permite să treacă cu ușurință de la parchet la covor, de la canapele la colțurile înguste, fără schimbări complicate sau aparate suplimentare. Este soluția „all in one” pe care multe gospodării o căutau.

2 sisteme speciale, o podea impecabilă

Unul dintre cele mai importante atuuri ale produsului este sistemul Dual Soft Roller, format din două perii care se rotesc simultan. Acestea adună murdăria în profunzime și, în același timp, lasă podeaua aproape complet uscată după o singură trecere. Practic, nu mai ai de așteptat până se evaporă apa. Într-o casă cu copii sau animale, diferența se simte imediat: curat, sigur, fără alunecări și fără pete.

Hisense a integrat în acest model de aspirator și un sistem inteligent numit HydroGuard Filtration. Rolul lui este să separe murdăria umedă de cea uscată, astfel încât întreținerea să fie simplă și igienică: nu se creează mizerie greu de scos, murdăria nu se lipește pe componente, scade riscul de blocaje și aparatul se curăță mult mai rapid și cu efort minim. Este genul de detaliu la care nu te gândești din prima, dar care face o diferență uriașă în utilizarea pe termen lung.

Tehnologiile inteligente care igienizează în locul tău

Cu Wet & Dry Expert, Hisensea dus conceptul de „întreținere automată” la nivelul următor, integrând două funcții rare în categoria lui. Prima este funcția de autocurățare la o singură apăsare. Rolele se spală singure cu apă curată și sunt gata de reutilizare în doar două minute. Nu mai trebuie să le clătești manual, nu mai trebuie să te murdărești. De asemenea, a integrat și funcția de uscare cu aer fierbinte (de 70°C) timp de trei ore. După autocurățare, aparatul activează un flux controlat de aer fierbinte care previne mirosurile neplăcute, reduce formarea bacteriilor și menține perii ca noi pentru o durată de viață mai mare. Este o funcționalitate extrem de rară în această categorie de produse și reprezintă un mare plus pentru cei cu standarde ridicate de igienă.

Putere și autonomie pentru curățenie completă în orice tip de locuință

Hisense a echipat aparatul cu un motor inverter brushless de 500 W, capabil să genereze o putere de aspirare constantă și eficientă. Îl alimentează o baterie Li-Ion de 21,6 V, cu până la 78 de minute de autonomie, ceea ce înseamnă că poți face curățenie fără pauze.

Ecranul inteligent LED afișează în timp real: nivelul bateriei, modurile de aspirare și alertele pentru rezervoarele de apă. Ai totul sub control fără să te oprești din lucru.

Datorită celor cinci accesorii specializate, modelul 3-în-1 Wet & Dry Expert se adaptează la orice suprafață, fie că sunt podele dure, covoare, canapele, sau colțuri și zone înguste. Iar stația 2-în-1 servește și ca suport de încărcare, și ca bază de curățare, și ca organizator pentru accesorii. Totul rămâne ordonat, într-un singur loc.

Un aparat creat pentru realitatea vremurilor în care trăim

Hisense și-a propus să creeze nu doar un produs mai puternic, ci unul care să schimbe modul în care oamenii își gestionează timpul. „Am vrut să facem curățenia nu doar mai eficientă, ci și mai sănătoasă și mai simplă. Să oferim oamenilor cel mai valoros lucru: timpul lor.” a spus Krešimir Gorišek, Product Manager Hisense

Wet & Dry Expert reunește într-un singur aparat tot ceea ce definește tehnologia modernă: putere, autonomie, design gândit inteligent și versatilitate. Este un companion de încredere pentru orice locuință, fie că ai animale, copii sau pur și simplu un ritm alert și vrei soluții eficiente, fără efort.

Articol susținut de Hisense