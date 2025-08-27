Un student din Moscova s-a întrebat pe TikTok cum de au rezistat rușii sub asediul Leningradului fără „bubble tea”. Autoritățile au intervenit

Poliția rusă l-a reținut pe tânăr, iar luni, 25 august, el a fost acuzat de „reabilitarea nazismului” și de „umilirea veteranilor”, scriu Radio Liberty și Kyiv Post.

Un student din Moscova s-a trezit cu poliția la ușă după ce a spus pe TikTok că nu-și poate imagina cum au rezistat oamenii timp de trei ani fără „bubble tea” – ceai cu bule – în timpul asediului Leningradului din al Doilea Război Mondial.

Gluma nu a avut efectul așteptat, iar Ilia Kostiakov, studentul acuzat, a fost inculpat pentru reabilitarea nazismului.

Potrivit Radio Liberty, Kostiakov a postat un clip pe TikTok pe 5 august sau înainte de această dată, cu un mesaj care spunea: „Gândiți-vă…Locuitorii din Leningradul asediat au trăit timp de 3 ani fără ceai cu bubble tea”.

Originar din Taiwan, ceaiul cu bule este o băutură dulce preparată de obicei din ceai, lapte și perle de tapioca, care se bea printr-un pai și este foarte popular în Asia și nu numai.

Bubble tea a fost inventat abia în anii 1980, ceea ce înseamnă că nu era disponibil celor care au trăit în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Clipul lui Kostiakov a ajuns la Ekaterina Mizulina, șefa Ligii pentru un Internet sigur din Rusia, care l-a criticat pe tânăr pentru gluma sa.

„Permiteți-mi să vă reamintesc că, în timpul celor 872 de zile ale blocadei Leningradului, aproximativ 1,5 milioane de locuitori ai orașului au murit de foame, frig, boli și bombardamente”, a scris Mizulina pe Telegram, potrivit Kyiv Post.

„Astfel de glume sunt inacceptabile – aceasta este o profanare a memoriei acelor oameni care au murit din cauza cruzimii inumane a naziștilor”, a adăugat ea.

Poliția rusă l-a reținut pe Kostiakov două zile mai târziu, iar luni, 25 august, tânărul a fost acuzat de „reabilitarea nazismului”.

„El este acuzat de comiterea unei infracțiuni în conformitate cu partea 4 a articolului 354.1 din Codul penal al Federației Ruse (umilirea demnității unui veteran al Marelui Război Patriotic, comisă prin intermediul mass-media sau al rețelelor de informații și telecomunicații, inclusiv internetul)”, se arată într-o declarație a Comisiei de anchetă din Moscova.

Comisia a declarat că Kostiakov „și-a recunoscut vina în totalitate” și a solicitat măsuri preventive din partea Tribunalului districtual Butirski din Moscova, care au fost emise în aceeași zi cu actualizarea.

Rusia a invocat presupusele legături ale Kievului cu neonazismul pentru a-și justifica invazia pe scară largă din 2022, etichetând „denazificarea” ca obiectiv oficial al războiului.