Una din cinci femei cu vârsta peste 50 de ani are osteoporoză. Un test simplu la medicul de familie îți arată la timp riscul de boală

Osteoporoza este o boală cronică ce face ca oasele să devină poroase, slabe și fragile. Pe măsură ce boala avansează, oasele se pot rupe cu ușurință chiar și în urma unei căderi minore, a unei lovituri sau a unei mișcări bruște. Cu toate acestea, în foarte multe cazuri osteoporoza este diagnosticată târziu, în stadii avansate – boala este deja avansată atunci când apar simptomele. Un test simplu la medicul de familie îți arată la timp riscul de osteoporoză – chestionarul FRAX.

Ziua Mondială a Osteoporozei este marcată în fiecare an pe 20 octombrie. Ea este dedicată conștientizării, la nivel mondial, a necesității prevenirii, diagnosticării precoce și tratamentului afecțiunii.

Jumătate de miliard de oameni afectați în lume

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, osteoporoza afectează, la nivel global, aproximativ 6,3% dintre bărbații cu vârsta peste 50 de ani și 21,2% dintre femeile din aceeași categorie de vârstă. Acest lucru sugerează că aproximativ 500 de milioane de femei și de bărbați din întreaga lume sunt afectați de boală.

În România, doar 2.400 de pacienți cu osteoporoză apar, oficial, în evidențele Casei Naționale de Asigurări de Sănătăte ca fiind în tratament, spune președintele CNAS, Valeria Herdea.

„Pentru mine, surpriza este că sunt mai puțini cei care se prezintă la medicul de familie. Îmi pare rău, dar cred că acesta este cel mai important mesaj: să mergi o dată pe an la medicul de familie la un consult preventiv. Nu știu cum să fac populația să înțeleagă că nu este doar un drept al asiguratului, ci o datorie, o obligație civică. Nu poți veni bolnav, când ești în ultimul hal cu fractură de șold și n-ai fost niciodată până atunci la medicul tău. Medicul de familie va trimite la endocrinolog, la recuperare, unde e nevoie. Gândiți-vă că există această posibilitate și că norme de aplicare ca acum mai rar au fost”, a declarat șefa CNAS, la o dezbatere organizată de Asociația Pacienților cu Boli Endocrine – ENDO Pacienți.

Osteoporoza are un impact imens, atât la nivel personal, cât și economic. În România, peste 94.000 de fracturi de fragilitate, cauzate de osteoporoză, se produc în fiecare an.

Când apar simptomele, boala e deja avansată

Osteoporoza este o afecțiune frecventă, o problemă reală și gravă de sănătate publică, practic cea mai frecventă boală metabolică osoasă. O mare problemă este faptul că mulți pacienți sunt asimptomatici o lungă perioadă după instalarea bolii, iar atunci când simptomele apar, boala este deja avansată, afirmă dr. Cătălina Poiană, medic primar endocrinolog la Institutul „C. I. Parhon” din Capitală:

„În momentul în care încep să apară simptomele, boala este deja avansată și au apărut complicațiile osteoporozei, respectiv fracturile osteoporotice, fracturi de fragilitate pe care le putem întâlni chiar în absența unui traumatism, chiar de la, spre exemplu, o simplă cădere de la poziția verticală. Dacă eu acum merg un pic mai repede și mă împiedic de covor – și cele mai multe căderi sunt din păcate acasă, la îmbinarea dintre covoare sau la praguri la care nu suntem atenți – dacă are loc o asemenea căzătură, chiar pe un covor în casă, poate să se producă o fractură de șold și acesta este deja semn al osteoporozei severe”, a arătat endocrinologul.

Importanța diagnosticării precoce

Dr. Cătălina Poiană atrage atenția că, pentru a reduce riscul apariției fracturilor, primul și cel mai ușor pas este acela de a identifica persoanele cu risc de a dezvolta boala, folosind chestionarul FRAX – un test simplu, care se poate face în cabinetul medicului de familie.

„Este important să decelăm precoce pacienții care sunt la risc de a dezvolta osteoporoză, și acest lucru se poate face punând la un loc factorii de risc pentru apariția fracturilor osteoporotice, care sunt de fapt prinși într-un model matematic. Acesta este modelul FRAX, care a fost făcut de statisticieni, punând laolaltă acei factori de risc care au cea mai mare predictibilitate pentru riscul de fractură de fragilitate, pe de o parte, și pe de altă parte, care pot să fie cuantificați – pentru că mai sunt unele elemente care sunt mult mai greu de cuantificat, cum ar fi riscul de cădere. FRAX-ul s-a modernizat. Avem acum o variantă mai rafinată, care cuantifică și severitatea acestor factori de risc și predictibilitatea pentru riscul de fractură osteoporotică este în acest fel ameliorată”, spune medicul.

„FRAX-ul este la îndemâna medicilor de familie. Noi solicităm CNAS să pună această unealtă și la îndemâna ambulatoriului de specialitate, nu doar a medicului de familie. Asistența medicală prespitalicească trebuie întărită și fondurile trebuie să meargă către această zonă, pentru că este singura modalitate prin care vom degreva camerele de gardă și consultațiile foarte multe din spitale, care pot fi rezolvate de specialiștii noștri din ambulatoriu de specialitate și de medicina primară. De asta noi milităm ca această unealtă pe care o avem la dispoziție în acest moment de a decela riscul de fractură osteoporotică să fie introdus și pentru specialiștii din ambulatoriu, nu doar pentru medicina de familie”, a adăugat endocrinologul.

De ce este important chestionarul FRAX

Investigația de bază în urma căreia se pune diagnosticul de osteoporoză este osteodensiometria cu raze X (DEXA). Dar sunt zone unde populația nu are acces facil la aceasta.



„Și atunci, Organizația Mondială a Sănătății s-a gândit ce am putea să adăugăm, pe lângă densitometria cu raze X, nu ca să o înlocuiască, dar să punem și alte elemente care ne pot ajuta să depistăm osteoporoza înainte de apariția fracturilor. Și instrumentele sunt foarte simple. Sunt chestionare care caută factorii de risc. Este important cum te alimentezi, este important ce boli ai avut, este important în familia ta mama, de exemplu, dacă a avut fracturi osteoporotice, în mod particular de șold, este important dacă ai fost tratat cu corticosteroizi ș.a.m.d. Căutarea acestor factori de risc ajută foarte mult, alături de densiometrie, la depistarea riscului fracturar”, explică dr. Cătălin Codreanu, medic primar reumatolog și manager al Centrului de Boli Reumatice „Dr. Ion Stoia” din Capitală.



Practic, spune acesta, instrumentul FRAX pune laolaltă măsurătoarea densitometrică și studiul factorilor de risc: „Valoarea FRAX-ului este că instrumentul acesta dă o pondere a fiecărui factor de risc, pentru că influența lor nu este egală – unii contribuie mai mult, alții contribuie mai puțin. FRAX-ul este un instrument validat și este un instrument care face referire la populația din care provii. Iar faptul că recent FRAX-ul a fost ajustat cu o populație de referință modernă românească este o realizare excepțională, pentru că ne permite calcularea riscului pentru propriile populații, față de zona în care trăim. Altfel, noi trebuia să ne raportăm la populații din vestul Europei, sau din sudul Europei, sau din nordul Europei, care nu dădeau neapărat o comparație care să fie realistă”, a adăugat dr. Cătălin Codreanu.

Teste la îndemâna medicului de familie

În acest moment, medicul de familie poate face prevenţie pentru osteoporoză. Doctor Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov și medic de familie, a explicat că poate trimite pacientul la analize și chiar și să trateze osteoporoza fără să mai depindă de scrisorile medicale ale colegilor din celelalte specialități.

,,La ora actuală, în lanțul de diagnostic al osteoporozei este mult mai multă cale liberă, atât pentru partea de awareness, dar și pentru partea de chestiuni practice. Nu doar că avem acces la chestionare și la FRAX, dar acestea sunt incluse în softurile noastre de cabinet. Și mai mult decât atât, există și alerte.”

„În softul meu de cabinet eu am alertă pe baza sexului și a vârstei atunci când există un pacient care este la risc de osteoporoză, ceea ce mă face pe mine să fiu un pic mai atentă la acest lucru. Am voie să trimit la consultație preventivă la DEXA pacienții peste 60 de ani. Am voie să trimit pacienții pe care îi suspectez de osteoporoză la DEXA, dacă am efectuat chestionarul pe care de asemenea îl găsesc în soft, să facă investigația cu bilet de trimitere și cu toate că într-adevăr era dificil, au început să se mai relaxeze lucrurile, pentru că plafoanele sunt puțin mai mari și pacienții mei reușesc, chiar dacă sunt în mediul rural, să-și găsească mai ușor în București cabinete care să le facă DEXA fără să le solicite taxă suplimentară, așa cum se întâmplă uneori”, a explicat dr. Sandra Alexiu.

Osteoporoza apare și la vârste mai tinere

Sandra Alexiu trage și un semnal de alarmă asupra schimbărilor care fac ca osteoporoza să nu mai fie o boală care apare doar la persoane trecute de 50 de ani.

„Ne confruntăm de 10 ani cu fenomenul de pubertate precoce. Sigur, toată lumea știe că acum avem pubertate la fetițe încă de la 10 ani, iar pubertatea de la 10 ani va antrena o menopauză precoce în niște ani de acum încolo. Deja, probabil în 20 de ani vom avea aceste riscuri decalate cu 10 ani mai devreme și cred că trebuie să ne pregătim din timp și la nivelul corpului medical. Sigur că avem încredere că medicina care evoluează atât de bine va găsi soluții mai bune, dar trebuie să privim și cu ochiul spre viitor despre acest lucru”, a mai arătat medicul de familie.