Una din marile platforme de streaming vine cu o premieră pentru abonații din România

Disney a anunțat marți că abonații platformei sale de streaming Disney+, inclusiv cei din România, vor putea vedea încă de luna aceasta meciuri din National Basketball Association (NBA), una dintre cele mai urmărite ligi sportive din lume.

„Abonații Disney+ vor avea acces la o selecție de meciuri din sezonul regulat, inclusiv partida dintre Golden State Warriors și Los Angeles Lakers din 22 octombrie, precum și la meciurile de referință programate miercuri, sâmbătă și duminică seara”, afirmă compania de divertisment într-un comunicat de presă.

Acesta precizează că platforma de streaming va transmite până la 24 de meciuri din Playoff-urile NBA în fiecare sezon, inclusiv toate partidele dintr-una dintre seriile Finalelor Conferințelor în fiecare sezon, începând cu Finala Conferinței de Vest din sezonul 2026/27.

„Fanii vor putea urmări, de asemenea, toate meciurile din Finala NBA în sezoanele 2026/27, 2028/29, 2030/31, 2032/33 și 2034/35. Vor fi disponibile și alte evenimente, printre care NBA Draft, NBA All-Star Celebrity Game și o selecție de meciuri din NBA Summer League”, continuă sursa citată.

Meciurile de baschet vor fi difuzate în streaming pe Disney+ în parteneriat cu ESPN

Anunțul de marți vine după ce în luna aprilie ESPN, renumita rețea TV americană specializată în transmisiuni sportive, s-a lansat la nivel mondial după ce a fost disponibilă timp de mai mulți ani doar în Statele Unite și anumite țări.

În Europa și în anumite piețe din Asia și Pacific serviciul ESPN s-a lansat în parteneriat cu Disney pe Disney+, platforma de streaming principală a gigantului american al divertismentului.

Cele două părți anunțau atunci că pe Disney+ vor fi transmise meciurile din mai multe ligi sportive populare din SUA, inclusiv NBA și NHL (National Hockey League).

„ESPN este (…) marca sportivă numărul 1 la nivel mondial în mediul digital și pe rețelele sociale, cu o medie de 517 milioane de vizitatori unici pe lună, mai mult decât orice altă marcă sportivă”, afirma Disney în anunțul făcut la momentul respectiv.

Disney+ a început deja să transmită meciurile din NHL de la sfârșitul lunii septembrie, după începerea noului sezon regulat.

Disney+ a introdus ESPN printre brandurile sale celebre pe homepage-ul platformei, FOTO: Captură de ecran

Disney+ s-a alăturat astfel practic HBO Max și Voyo ca platforme de streaming care oferă transmisiuni sportive în direct abonaților săi, deși și Netflix a cochetat tot mai mult cu această idee în ultima perioadă.

Spre deosebire de HBO Max, care percepe un tarif lunar suplimentar pentru transmisiunile sportive ale Eurosport, cele ale ESPN sunt incluse în abonamentele obișnuite oferite de Disney+.