Anne Hathaway este oficial mamă a trei copii! Actrița în vârstă de 43 de ani, care a jucat în nu mai puțin de cinci filme în 2026, a adus pe lume cel de-al treilea copil al său împreună cu soțul ei, Adam Shulman, potrivit informațiilor publicate de TMZ și confirmate de revista People.

Noul membru al familiei li se alătură celor doi băieți ai cuplului, Jonathan, în vârstă de 10 ani, și Jack, în vârstă de 6 ani.

Actrița premiată cu Oscar pentru interpretarea sa în filmul „Les Misérables” și-a anunțat vestea cea mare pe 19 iunie, într-un mesaj publicat pe Instagram care s-a viralizat rapid.

Ea este căsătorită din 2012 cu Adam Shulman un designer de bijuterii și producător de film în vârstă de 45 de ani.

La o lună după ce și-a dezvăluit noua sarcină, Hathaway a vorbit deschis despre aceasta, îndrăgita actriță americană folosind o analogie din sport pentru a ilustra cât de surprinsă a fost că a rămas însărcinată pentru a treia oară după vârsta de 40 de ani.

Anne Hathaway și-a descris viitorul copil ca un „buzzer-beater”

„Doamne, este minunat. Este minunat”, a declarat actrița într-o apariție în emisiunea „Late Night with Seth Meyers”.

„Adică, știam ce facem, dar am fost atât de șocați că a funcționat”, a adăugat ea. Apoi a folosit o analogie din baschet pentru a-și exprima încântarea că a rămas însărcinată înainte de instalarea menopauzei.

„Am fost atât de șocați că s-a întâmplat așa, încât îi spunem acestuia ‘buzzer-beater’”, a glumit ea, râzând. „Ați reușit chiar înainte de expirarea timpului!”, i-a răspuns prezentatorul Seth Meyers.

„Buzzer-beater” se referă la un coș înscris chiar înainte de sunetul sirenei care marchează sfârșitul meciului sau al reprizei.

Adam Shulman și Anne Hathaway în 2026, FOTO: Image Press Agency, NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Actrița a devenit mamă la finalul celui mai prolific an din cariera ei

Sarcina lui Hathaway la 43 de ani vine după ce mai multe celebrități au anunțat că vor deveni mame la vârste mai înaintate. Natalie Portman, în vârstă de 44 de ani, a dezvăluit în aprilie că este însărcinată cu primul copil pe care îl va avea împreună cu noul său partener, muzicianul francez Tanguy Destable. Cameron Diaz, în vârstă de 53 de ani, a adus pe lume al treilea copil alături de soțul ei, Benji Madden, în luna mai.

Pentru Hathaway aducerea pe lume a celui de-al treilea copil al ei e cu atât mai specială încât vine la finalul celui mai prolific an din cariera ei.

Ea a jucat anul acesta în nu mai puțin de cinci filme, un lucru extrem de rar pentru orice actor sau actriță de la Hollywood.

În luna aprilie a apărut în cinematografe drama sa psihologică „Mother Mary”, în luna mai comedia „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, în iulie epopeea „Odiseea” în care a jucat sub regia lui Christopher Nolan, în august S.F.-ul „The End of Oak Street”, iar în septembrie drama psihologică erotică „Verity”.

Pentru anul viitor ea are confirmat deocamdată un singur film, drama americană de război „Alone at Dawn”, în care va juca alături de Adam Driver și Betty Gilpin sub regia lui Ron Howard.