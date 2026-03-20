„Una dintre cele mai grave forme de degradare a democrației”. Critici privind modul în care coaliția a făcut rost de bani pentru a rezolva blocajul pe buget

Avocatul Cristian Winzer, fost secretar de stat de stat în Guvernul PSD condus de Viorica Dăncilă, acuză că decizia de a schimba destinația sumelor alocate pentru drepturile salariale ale magistraților, câștigate prin hotărâri judecătorești, reprezintă un derapaj instituțional care creează un precedent periculos pentru statul de drept. Hotărârile judecătorești sunt transformate în simple opțiuni politice, acuză avocatul într-o postare pe Facebook.

Avocatul Cristian Winzer afirmă că decizia guvernului privind redirecționarea sumelor alocate pentru restanțele magistraților încalcă dreptul de proprietate al creanțelor și golește de conținut dreptul la un proces echitabil.

„Transformarea hotărârilor judecătorești din obligații certe, executorii și opozabile Statului în simple opțiuni politice reprezintă una dintre cele mai grave forme de degradare a democrației și ale golirii de substanță a statului de drept.

Or, într-un stat de drept, un asemenea derapaj instituțional creează un precedent extrem de periculos: dacă statul își arogă, în mod arbitrar, dreptul de a decide discreționar momentul executării unor hotărâri judecătorești definitive și își permite să ”reprogrameze” după criterii politice efectele unor astfel de hotărâri, atunci Justiția încetează să mai fie o putere reală în stat și devine una condiționată/ tolerată/ subordonată politic”, atrage atenția avocatul Winzer.

„Regretabilă capcana în care a fost atras PSD”

Fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, în mandatul Guvernului Dăncilă, Cristian Winzer consideră că PSD a căzut într-o capcană, acceptând propunerea privind redirecționarea sumelor de la magistrați către pachetul solidaritatea propus chiar de către social democrați.

„Ca om de stânga și ca participant- în calitate de avocat- la actul de înfăptuire a justiției, consider profund regretabilă capcana în care a fost atras PSD, ajungând (chiar și în contextul necesității protejării unor categorii sociale vulnerabile) să legitimeze un mecanism care vulnerabilizează statul de drept, care compromite autoritatea hotărârilor judecătorești și care validează un veritabil abuz al PNL/USR”, afirmă Cristian Winzer.

Măsura, criticată de instituțiile din justiție

Anunțul făcut joi de premierul Ilie Bolojan în legătură cu înțelegerea la care a ajuns cu partidele din coaliție în privința susținerii pachetului de solidaritate din fondurile cuvenite magistraților pentru plata restanțelor salariale a stârnit ample critici în sistemul de justiție.

Înalta Curte de Casație și Justiție a reacționat joi, anunțând că va da în judecată Guvernul.

Vineri, a reacționat și Consiliul Superior al Magistraturii, care a acuzat Guvernul de „lipsă de loialitate”, atrăgând atenția că sumele restante cresc prin dobânzi și inflație.

Cum s-a ajuns la redirecționarea sumelor

Decizia de muta banii alocați restanțelor salariale obținute de personalul din justiție prin hotărâri judecătorești pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile a fost luată în urma blocajului ivit în timpul dezbaterilor pe buget.

PSD, inițiatorul „pachetului de solidaritate”, a anunțat că nu va vota bugetul dacă nu vor fi alocate sume pentru pachetul social destinat pensionarilor și copiilor cu dizabilități. Blocajul a fost depășit după ce premierul a anunțat că fondurile necesare vor fi acoperite din amânarea plății unor drepturi câștigate în instanță de magistrați.

Banii erau alocați Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) pentru plata drepturilor salarile retroactive câștigate de magistrați după ce au dat în judecată statul în peste 20.000 de procese, începând din 2018.

Parlamentul a adoptat vineri bugetul pe 2026 cu 319 voturi „pentru”, 104 „contra” și o abținere, după mai multe zile de tensiuni în coaliția de guvernare.