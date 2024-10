Unde are loc și cum poți intra la primul și cel mai mare târg de nunți din România ce va avea loc în acest weekend la Palatul Parlamentului

Săptămâna aceasta, pentru cei care se căsătoresc în 2025 are loc PRIMUL târg de nunți al sezonului la Palatul Parlamentului, 01-03 NOIEMBRIE.

Echipa noastră a reușit să ia legătura cu organizatorii și să afle ce au pregătit:

În primul rând LANSĂRI și REDUCERI, foarte multe, toți cei aproape 200 de expozanți având prețuri mici și chiar foarte mici; Produse și servicii exclusiviste, prezentate în premieră în România în cadrul târgului; Lounge și scenă cu degustare de specialități ce pot fi integrate meniului clasic ori băuturilor de nuntă – toate oferite GRATUIT pentru vizitatori; Un INEL CU DIAMENT NEGRU în valoare de 5.000 euro, oferit ca premiu de IMIMI vizitatorilor, ce va fi extras în ultima zi a târgului, duminică 03 noiembrie, dintre toți participanții la târg; Rochii de mireasă oferite în cadrul sesiunii speciale BLACK FRIDAY, vineri în intervalul 11:45-12:00, cu prețuri în intervalul 90-900 de lei pentru primele 100 de norocoase; Sfaturi din partea Camerei Notarilor Publici din București privind CONTRACTUL PRENUPȚIAL; Și pentru PRESĂ lansarea oficială a STATISTICILOR INDUSTRIEI DE NUNȚI in prezența reprezentanților Institutului Național de Statistica, la ora 16:30.

MARIAGE FEST în cifre înseamnă:

Ediția cu numărul 41

2200 rochii de mireasă prezente la târg

1450 costume pentru miri

65 locații de nuntă

200 expozanți din toată țară

19000 modele de inele de logodna și verighete

24500 modele de invitații

Lor li se alatură. desigur: foto-video, DJ, artiști, aranjamente florale, cabine foto, transport și absolut tot ce îți este necesar pentru nunta ta din 2025 și chiar 2026, dar și oferte pentru rochii autentice de mireasă, accesorii pentru miri si mirese, pantofi, bijuterii, aplicatii mobile, s.a.m.d.

LISTA EXPOZANȚILOR acestei ediții și ofertele lor generoase este aceasta: Cabina foto / Video 360 Copacul cu Amintiri, Autentic Events Hall, PORTICO, VALMAND BIJUTERII – DIAMANTE – PLATINA, www.alicetipsandtrips.com, IMAGINEA NUNTII TALE, Complex Herastrau, Gradina Lahovari, TEILOR, Domeniul cu Ciresi, Conacul Filipescu, DREAM Jewellery, Reper By Ess – Calea Victoriei 17, Stefan Tudorache – fotografie de nunta, PADURILE REGALE, Fearless Weddings, MEMORING – PHOTO & VIDEO GUESTBOOK, MARIANA TUDOR – HARPA, Cristian Rucareanu fotograf & VMA Events, AGENDA DE NUNTĂ LADY COZAC, BOER MUSIC, ADRIAN SCINTEI FOTOGRAF, Nouvelle Events, Seafood Corner, FLASHBOX, Atelier Atlas – Fine art stationery, Camera Notarilor Publici București, CORIOLAN, IMIMI, PARADISUL VERDE, reina events ballroom & reina events north, Bijuteria ALMAS, Glass with Class by Koz, ADA EVENTS, STIL DIAMONDS, JW Marriott Bucharest Grand Hotel, TRASER GOLD, LUADA, MARIAGE À PARIS, Hotel Marshal Garden, MOON MASSERIE, Wedding Day, NUNTI DE VIS, LUNA DE MIERE, Formatiinunta.com Foto-video-nunta.com, ANNA DESIGN STUDIO, BEST BRIDE, RAMATUELLE, Litere luminoase – Boeme Events, Cofetaria Irina, Cernica Events, Crowne Plaza Bucharest, Flower Universe & Julia Styles Photography, www.ca-nfilme.ro, Cabina Foto Sertarul cu Amintiri, Cabina Foto Vintage, THE COSTUME, Sicilia – Pasticceria Autentica, Yolo Band, Cireșul Sălbatic, WEDDING STUDIO PHOTO-VIDEO, ATK Events, CREATIV.RO, Charleroi by Diana Bișinicu, ALBASTRU LA MARE, Decor de vis by Lili Oae, Alexandra Lazăr Foto-Video, NARRU, Trupa MAGIC LEVEL & LIZ, ADINA BUZATU, OnX Media & Robert Moro Photography, NUNTA PE PANZA, DOMENIUL DRAGASI, VE-KA BRIDAL, ALTESSE, CRAMA VIISOARA, LARA CAKES, DOUA INIMI, Foto Experience, Elizabeth – Bride, LAGOO, Rebeca Ballroom, Mihai Claudiu Films & Enny Alex Photography, SUITS BY DAVID, SALON DU MARIAGE, Sheraton Bucharest Hotel, EMILY G., Monarch for Men, Pullman Bucharest World Trade Center, WHITE MANOR, Andrei Roman – fotograf, Bogdan Savu – videograf, Carolyne Flower Shop, Florin Grigore & Star Music Band, FOTOGRAF – Gabriel Florea, invitatiinuntabride.ro, Funky Foto, DELICAKE EVENTS, Foto-video FotoMoments, VIRAGGO, Select Music Band, MARKET AROMA, LUX GARDEN HOTEL AZUGA, Alina Vreju Events, Jubile, Aranjamente by Dana Nedelcu, LAEL FASHION, PRINSART, Rabal su Misura, IVORY.ING, Casa Jienilor, Iulian Verisan PHOTOGRAPHY, DanceMonkey.ro, Ramada Plaza Bucharest & Ramada Bucharest Parc, Aurrum Palace, LIFE Dental Spa, SIR LUDOVIC, Hotel Snagov Club, the villa, PEDROS NGRANDE, PEDROS GRANDE, MARIS, Cununie pe Mare – Redlotus Charter, CAPITAL PLAZA, Momento Ballroom, LACUL VERDE, Toro Foto Video, 23h Events, VERONESSE, Casa Anke si Restaurant Monarh, Vovo Violin, DREAM PARTY, MK PHOTOGRAPHY, VICTOR FOTO VIDEO, JEDAN DESIGN, Patricia Bride, Petrisor Events, STYLE UP, FALEZA 23, DOINIȚA& IONUȚ DOLǍNESCU.

Mariage Fest, 01-03 NOIEMBRIE la Palatul Parlamentului, detalii pe www.mariagefest.ro și pe Facebook:

Intrarea este C1, cea principală, situată la intersecția dintre Bdul Libertatii și Bdul Națiunile Unite:

Pe Waze/Google Maps se caută: Mariage Fest.

Parcarea gratuită în incinta Palatului pe la C1, în limita locurilor disponibile.

Taxi-urile sau șoferii Uber/Bolt au acces chiar până la scările Palatului Parlamentului.

Articol susținut de Afin.ro