Israelul amenință că-l va asasina pe înlocuitorul lui Ali Khamenei

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a amenințat miercuri că orice lider suprem iranian ales să-i succeadă ayatollahul mort Ali Khamenei va fi „o ţintă de eliminat”, transmite The Guardian.

„Orice lider numit de regimul terorist iranian să continue şi să conducă planul de a distruge Israelul, să ameninţe Statele Unite şi lumea liberă şi ţările din regiune şi să oprime poporul iranian va fi o ţintă de eliminat”, a ameninţat şeful diplomaţiei israeliene, într-o postare pe X.

„Nu contează cum îi cheamă sau unde se ascund. Prim-ministrul și cu mine am instruit IDF să se pregătească și să acționeze prin toate mijloacele pentru a îndeplini misiunea, ca parte integrantă a obiectivelor Operațiunii „Răgetul Leului””, a adăugat acesta.

Israel Katz a mai spus că Israelul va continua să acționeze „cu toată forța, împreună cu partenerii noștri americani, pentru a zdrobi capacitățile regimului și a crea condițiile necesare pentru ca poporul iranian să îl răstoarne și să îl înlocuiască”.

כל מנהיג שימונה ע"י משטר הטרור האיראני כדי להמשיך ולהוביל את התוכנית להשמדת ישראל, לאיים על ארה"ב והעולם החופשי ומדינות האזור, ולדכא את העם האירני – יהיה יעד חד משמעי לחיסול.



לא חשוב מה שמו והמקום בו יסתתר.



רה"מ ואני הנחינו את צה"ל להיערך ולפעול בכל האמצעים למימוש המשימה כחלק… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) March 4, 2026

Adunarea Experților din Iran l-a ales marți pe Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului mort Ali Khamenei, ca viitor lider al Republicii Islamice, a anunțat marți publicația din exil Iran International.

Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al ayatollahului, este considerat aliniat taberei conservatoare radicale din Iran, la fel ca tatăl lui, potrivit publicației israeliene Ynet.