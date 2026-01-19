Unde vor fi cei 250 de km noi de autostradă cu care România va încheia anul  2026 

Anul 2026 va fi un an record în materie de deschideri de șosele de mari viteză. Până acum, cel mai prolific an a fost 2024 când s-au inaugurat 195 de km, dar în 2026 șanse reale sunt pentru deschideri de aproape 250 de km. În plus, există și un scenariu optimist în care numărul real de kilometri de șosea de mare viteză dați în trafic să fie și mai mare.

Autostrăzile și drumurile expres aflate în exploatare în România în prezent au trecut de borna 1.400, ajungând la 1.416,3 kilometri, din care aproape 146,5 km au fost dați în folosință în 2025.

Asta după ce în 2024 au fost deschiși traficului nu mai puțin de 195 km de autostradă și drum expres.

Centura Bucureștiul va fi întregită

Anul acesta va fi marcat un moment simbolic și foarte important: Autostrada de Centură a Capitalei A0 va fi complet închisă, ultimele trei loturi de pe sectorul nordic urmând a fi deschise traficului.

Astfel, Capitala va avea peste 100 de km de șosea de mare viteză care va ocoli complet zona urbană, dublând actuala șosea de centură pe toată circumferința ei.

Ce se va întâmpla pe Autostrada Moldovei

Tot anul 2026, fiind anul termen pentru finalizarea proiectelor PNRR, va vedea inaugurarea restului de tronsoane din Autostrada „Moldovei” A7. Aceasta este prinsă la finanțare prin programul european de relansare economică post-pandemie.

Astfel, după inaugurările de pe final de 2025 care au făcut ca A7 spre Moldova să însemne aproape 200 de kilometri neîntrerupți de autostradă, și să permită șoferilor să circule pe ruta București – Adjud pe circa 250 de kilometri de șosea de mare viteză fără nicio gaură pe parcurs, anul 2026 va veni cu continuarea A7 spre Nord.

Curând, în primăvară-vară ar urma să fie inaugurate porțiunile de la Adjud la Răcăciuni și apoi spre Bacău, unde deja există 16 km din A7 care funcționează încă din 2020 drept variantă ocolitoare.

În august A7 va cunoaște noi deschideri de la Bacău la Roman (Săbăoani), marcând toate porțiunile finanțate prin fonduri nerambursabile din PNRR.

Ultima bucată, de la Săbăoani la Pașcani, finanțată prin împrumuturi rambursabile PNRR, ar urma să fie gata în toamnă sau iarnă.

Autostrazile din Romania: Verde – deschis în 2025 / Roșu – în execuție

Ce autostrăzi și drumuri expres au șanse să fie gata în 2026

A0 Nord – Lotul 1 – 18 km

A0 Nord – Lotul 3 (DN2 – DN3) – 8,6 km

A0 Nord – Lotul 4 (DN3 – A2) – 4,5 km

A1 Sibiu – Pitești, Secțiunea 4 (Curtea de Argeș – Tigveni) – 9,9 km

A3 Nădășelu – Zimbor – Poarta Sălajului – 42,3 km

A3 Suplacu de Barcău – Chiribiș – 27 km

A7 Focșani – Bacău, Lotul 2 complet (Adjud – Răcăciuni) – 23,7 km

A7 Focșani – Bacău, Lotul 3 – Răcăciuni – Bacău: 21,5 km

A7 Bacău – Pașcani, Lotul 1 (Bacău – Trifești) – 30,3 km

A7 Bacău – Pașcani, Lotul 2 (Triifești – Săbăoani) – 19 km

A7 Bacău – Pașcani, Lotul 3 (Săbăoani – Pașcani) – 28 km

Drumul Expres Galați – Brăila – 11 km

Total: 243,8 km

Scenariul optimist: se va putea merge pe autostrada de la granița cu Ungaria până la Târgu Mureș, mai puțin pe o bucată de 40 de km

Dincolo de tronsoanele de mai sus care aproape sigur vor fi date în trafic, există și un scenariu în care „toate planetele se aliniază”, iar anul-record 2026 va fi și mai mare: aproape 284 de km de autostradă și drum expres.

„Cu planetele aliniate în scenariul ultra optimist, dacă grupul Selina condus de Beniamin Rus va dori și va găsi forța să-și mai spele din păcate, s-ar putea inaugura la limită, în decembrie, sectorul A3 Chiribiș-Biharia (28,55 km) cu vreo 5 luni înainte de scadență”, apreciază Asociația Pro Infrastructura, una dintre cele mai active organizații civice care monitorizează marile proiecte de infrastructură.

„Ar fi de mare efect fiindcă s-ar circula complet pe autostradă de la granița cu Ungaria până la Nușfalău, iar de acolo până la Târgu Mureș vor lipsi doar 40 de kilometri din A3: perla coroanei, tunelul Meseș, cel mai lung din țară (3 km)”, mai spune Pro Infrastructura.

„Tot la capitolul ultra-optimist, cu multă muncă la privat dar și la stat, este posibilă deschiderea secțiunii Târgu Mureș-Acățari (vreo 11 kilometri), parte din A8 Târgu Mureș-Miercurea Nirajului (24,39 km). Este practic o centură de sud a orașului Târgu Mureș, de mare ajutor pentru șoferii din zonă. Dacă li se cere, turcii de la Nurol pot să livreze această bucată în decembrie, in-extremis, deși termenul contractual este iulie 2027 pe tot lotul”, mai susține organizația.

Peste 800 de km de autostradă în execuție acum

Rețeaua de autostrăzi și drumuri expres a ajuns la final de 2025 la 1.416,3 kilometri aflați în exploatare.

Pe lângă aceștia, mai sunt 840 km contractați pentru proiectare și execuție și încă 486 km aflați în diferite stadii de licitație.

Evoluția kilometrilor de autostradă deschiși circulației anual în ultimii ani în România

2004 – 97,2 km

2007 – 50,7 km

2009 – 42 km

2010 – 28 km

2011 – 57 km

2012 – 139 km

2013 – 108 km

2014 – 28,2 km*

2015 – 46,6 km

2016 – 22,1 km*

2017 – 15 km

2018 – 55,4 km

2019 – 42 km

2020 – 60,6 km

2021 – 33,5 km

2022 – 53,02 km

2023 – 81 km

2024 – 195 km

2025 – 146,5 km

*Lotul 3 Cunța – Săliște din A1 Sibiu – Orăștie – 22,11 km – a fost deschis inițial în noiembrie 2014, dar a fost închis în 2015 pentru reparații capitale pe o bucată. Întreg lotul a fost redeschis definitiv în octombrie 2016.