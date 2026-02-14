„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului

Armata SUA se pregătește pentru posibilitatea unor operațiuni susținute, de câteva săptămâni, împotriva Iranului, în cazul în care președintele Donald Trump va ordona un atac, au declarat doi oficiali americani pentru Reuters.

Astfel posibilul conflict care ar putea deveni mult mai grav decât cele înregistrate anterior între cele două țări și diferit de așteptările privind un posibil atac limitat, similar cu cel din vara trecută asupra instalațiilor aeriene.

Dezvăluirea făcută de oficiali, care au vorbit sub condiția anonimatului din cauza naturii secrete a planurilor, ridică miza pentru discuțiile în desfășurare dintre Statele Unite și Iran.

Diplomații americani și iranieni au purtat discuții în Oman săptămâna trecută, în efortul de a relansa diplomația privind programul nuclear al Teheranului, după ce Trump a adunat forțe militare în regiune, stârnind temeri privind o nouă acțiune militară.

Oficialii americani au declarat vineri că Pentagonul trimite un al doilea portavion în Orientul Mijlociu, aducând acolo mii de soldați și avioane de luptă, distrugătoare cu rachete ghidate și alte arme capabile să lanseze atacuri și să se apere împotriva acestora.

Trump: „Uneori este nevoie de frică”

Trump, care a vorbit vineri cu soldați americani la o bază din Carolina de Nord, a spus că „este dificil să se ajungă la un acord” cu Iranul.

„Uneori este nevoie de frică. Este singurul lucru care va rezolva cu adevărat situația”, a spus Trump.

Solicitată să comenteze pregătirile pentru o operațiune militară americană care ar putea fi una susținută, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat: „Președintele Trump are toate opțiunile pe masă în ceea ce privește Iranul”.

„El ascultă o varietate de perspective cu privire la orice problemă, dar ia decizia finală pe baza a ceea ce este mai bine pentru țara noastră și pentru securitatea națională”, a spus Kelly.

Statele Unite au trimis două portavioane în regiune anul trecut, când au efectuat atacuri împotriva instalațiilor nucleare iraniene.

Cu toate acestea, operațiunea „Midnight Hammer” din iunie a fost, în esență, un atac unic al SUA, cu bombardiere stealth care au zburat din Statele Unite pentru a lovi instalațiile nucleare iraniene. Iranul a organizat un atac de represalii limitat asupra unei baze americane din Qatar.

Riscuri tot mai mari

Planificarea în curs de desfășurare este mai complexă, au spus oficialii. Într-o campanie susținută, armata americană ar putea lovi obiective de stat și de securitate iraniene, nu doar infrastructura nucleară, a spus unul dintre oficiali. Oficialul a refuzat să furnizeze detalii.

Experții spun că riscurile pentru forțele americane ar fi mult mai mari într-o astfel de operațiune împotriva Iranului, care se mândrește cu un arsenal formidabil de rachete. Posibilele represalii iraniene cresc, de asemenea, riscul unui conflict regional.

Același oficial a declarat că Statele Unite se așteaptă ca Iranul să riposteze, ceea ce ar duce la o serie de atacuri și represalii reciproce pe o perioadă de timp.

Trump a afirmat în repetate rânduri că va bombarda Iranul din cauza programelor sale nucleare și balistice și a reprimării disidenței interne. Trump a amenințat joi Iranul cu consecințe „foarte traumatizante” și cu o „fază a doua foarte dură” dacă nu va accepta un acord privind programul său nuclear

Gărzile Revoluționare Iraniene au avertizat că, în cazul unor atacuri asupra teritoriului iranian, pot riposta împotriva oricărei baze militare americane.

Statele Unite au baze în multe părți din Orientul Mijlociu, inclusiv în Iordania, Kuweit, Arabia Saudită, Qatar, Bahrain, Emiratele Arabe Unite și Turcia.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-a întâlnit miercuri cu Trump la Washington pentru discuții, afirmând că, dacă se va ajunge la un acord cu Iranul, „acesta trebuie să includă elementele vitale pentru Israel”.

Iranul a declarat că este pregătit să discute restricțiile asupra programului său nuclear în schimbul ridicării sancțiunilor, dar a exclus legarea acestei chestiuni de dimensiunea forțelors sale de rachete.