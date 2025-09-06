Ungaria susține că există țări europene care „cumpără țiței rusesc în secret”. „Să nu-i lăsăm pe ipocriți să ne inducă în eroare”

Ministrul ungar al afacerilor externe și comerțului exterior, Peter Szijjarto, a declarat că Budapesta achiziționează petrol din Rusia pentru că nu are „alternativă”, dar că o face „în mod deschis”, spre deosebire de alte țări europene care, susține el, „cumpără țiței rusesc în secret”, transmite MTI, potrivit News.ro.

Peter Szijjarto a susținut o conferință de presă, vineri, după o reuniune a comitetului economic mixt ungaro-azer, și a fost întrebat despre apelul recent al președintelui american Donald Trump, care le-a cerut țărilor europene să nu mai cumpere petrol rusesc.

„Să nu-i lăsăm pe ipocriţi să ne inducă în eroare, fiindcă printre cei care ocărăsc cel mai tare Ungaria şi Slovacia, deoarece cumpără ţiţei (rusesc), există ţări – chiar într-un număr semnificativ – care cumpără, de asemenea, ţiţei rusesc, doar pe căi indirecte, prin intermediul anumitor ţări asiatice”, a declarat șeful diplomației ungare în conferință, potrivit comunicatului transmis de ministerul pe care îl conduce.

El susține că țările europene în cauză, pe care nu le-a numit, „fac acest lucru pentru a putea cumpăra țiței mai ieftin”.

„Ei cumpără ţiţei rusesc în secret, deoarece este mai ieftin. Iar noi cumpărăm ţiţei rusesc în mod deschis, deoarece nu avem alternativă”, a susținut oficialul ungar.

Szijjarto a spus că „achiziţionarea de resurse de energie este o chestiune fizică”, iar Ungaria poate „cumpăra resurse de energie din ţările legate de noi printr-o conductă”.

„Faptul că Uniunea Europeană a respins solicitarea noastră de asistenţă referitoare la creşterea capacităţii gazoductelor din sud-estul Europei, joacă un rol enorm în cooperarea Ungariei cu Rusia în ceea ce priveşte securitatea aprovizionării cu resurse de energie. Croaţia nu a mărit capacitatea conductei alternative care se leagă de Ungaria, ci a mărit taxa de tranzit la o valoare de cinci ori mai mare decât valoarea de referinţă europeană”, a conchis ministrul ungar al afacerilor externe.

Comisia Europeană vrea eliminarea treptată a importurilor de energie rusească

În iunie, Executivul comunitar a propus o legislație pentru eliminarea treptată a importurilor de petrol și gaze rusești din UE până la 1 ianuarie 2028, în contextul în care Bruxelles-ul încearcă să rupă relațiile sale energetice cu Rusia, vechi de decenii, în contextul războiului lansat de Moscova împotriva Ucrainei în 2022.

Un proiect al celei mai recente propuneri de negociere cu privire la reguli, consultat de Reuters, arată că UE încearcă să blocheze modalitățile prin care ar putea continua să circule gazul rusesc în Europa după ce intră în vigoare eliminarea treptată pe care a dispus-o blocul comunitar.

Țările UE negociază planurile și iau în considerare propuneri pentru a încerca să îngreuneze reetichetarea gazului rusesc de către companii ca fiind „tranzitat” prin Rusia după ce a fost produs în altă țară.