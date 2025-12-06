Ungaria vrea să trimită oameni de afaceri în Rusia. Orban se gândește la „lumea de după război și de după sancțiuni”

Prim-ministrul naţionalist maghiar Viktor Orbán a anunţat sâmbătă, în cadrul unei reuniuni organizate cu câteva luni înaintea alegerilor parlamentare din ţara sa, că va trimite în Rusia, în zilele următoare, o delegaţie de oameni de afaceri pentru a pregăti perioada postbelică din Ucraina, relatează AFP, preluată de News.ro.

Această misiune se va concentra pe cooperarea economică şi se înscrie în dorinţa de „a ne gândi încă de pe acum la lumea de după război şi de după sancţiuni”, a declarat el în faţa a aproximativ o mie de persoane adunate într-o sală de sport din Kecskemét, în centrul Ungariei.

Viktor Orbán, unul dintre puţinii lideri europeni apropiaţi atât de preşedintele american Donald Trump, cât şi de preşedintele rus Vladimir Putin, a afirmat că discută atât cu americanii, cât şi cu ruşii. „Nu pot dezvălui toate detaliile”, a spus el.

„Trebuie să anticipăm, pentru că, dacă Dumnezeu ne ajută şi războiul se termină fără să fim implicaţi, iar preşedintele american reuşeşte să reintegreze Rusia în economia mondială şi sancţiunile sunt ridicate, ne vom regăsi într-un spaţiu economic cu totul diferit”, a mai spus el.

Potrivit presei din Ungaria, compania maghiară de petrol şi gaze MOL intenţionează să achiziţioneze rafinării şi staţii de benzină din Europa, deţinute de grupurile ruse Lukoil şi Gazprom, care fac obiectul sancţiunilor americane, precum şi participaţii în unităţi de producţie din Kazahstan şi Azerbaidjan – subiecte care ar fi fost discutate în cadrul întâlnirii dintre Viktor Orbán şi Donald Trump, la începutul lunii noiembrie, la Washington.

La sfârşitul lunii noiembrie, Viktor Orbán s-a deplasat la Moscova, unde i-a promis lui Vladimir Putin că va continua importurile de hidrocarburi ruseşti, de care Ungaria continuă să depindă, sfidând încă o dată Uniunea Europeană în această privinţă.

Într-adevăr, liderul maghiar nu a încercat să diversifice cu adevărat importurile ţării sale de la declanşarea ofensivei ruse în Ucraina în februarie 2022, spre deosebire de mulţi dintre vecinii săi europeni.

În noiembrie, el a anunţat că a sesizat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) pentru a se opune deciziei majorităţii statelor membre de a aproba în octombrie principiul interzicerii, până la sfârşitul anului 2027, a importurilor de gaze naturale ruseşti.