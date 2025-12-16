Unul dintre cei mai bogați oameni din lume a numit „cel mai greu” lucru pe care l-a făcut vreodată: „Toată lumea mă întreba ce e internetul”

Jeff Bezos a lansat în mod faimos Amazon ca un retailer online de cărți, înainte de a se extinde înspre numeroase alte produse, FOTO: Emmanuel Dunand / AFP / Profimedia Images

Capitalizarea de piață a Amazon se situează astăzi în jurul valorii de 2,38 trilioane de dolari, iar fondatorul său Jeff Bezos este unul dintre cei mai bogați oameni din lume, cu o avere estimată la aproape 250 miliarde de dolari. Însă, cu trei decenii în urmă, obținerea primului milion de dolari sub formă de capital de pornire pentru Amazon a fost mai dificilă decât orice provocare care avea să urmeze, relatează revista Fortune.

Bezos i-a povestit jurnalistului american Andrew Ross Sorkin că primele eforturi de atragere a finanțării au fost un adevărat calvar, cu zeci de întâlniri cu investitori, dintre care marea majoritate s-au soldat cu „refuzuri obținute cu mare trudă”.

„A trebuit să merg la 60 de întâlniri”, a spus Bezos, referindu-se la efortul necesar pentru a-i convinge pe investitori să îi acorde zeci de mii de dolari pentru compania sa. „A fost, practic, cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată”, i-a spus miliardarul lui Sorkin la ediția precedentă a DealBook Summit din New York.

Structura prezentată de Bezos în 1995 era simplă: el a spus că oferea 20% din Amazon la o evaluare de 5 milioane de dolari. În cele din urmă, a reușit să atragă aproximativ 20 de investitori, fiecare investind în jur de 50.000 de dolari. Dar din cele 60 de întâlniri pe care le-a avut în acea perioadă, 40 de investitori au spus nu – iar aceste 40 de răspunsuri negative au fost cu atât mai descurajante deoarece, înainte de a primi un „nu”, fiecare schimb de replici presupunea „mai multe întâlniri” și un efort substanțial.

Miliardarul și-a lansat afacerea când internetul era puțin cunoscut

Bezos a spus că i-a fost greu să-i convingă pe investitori că vânzarea de cărți prin internet era o idee bună. „Prima întrebare era: ce este internetul? Toată lumea voia să știe ce este internetul”, și-a amintit Bezos. Puțini investitori auziseră de World Wide Web, cu atât mai puțin înțeleseseră potențialul său comercial.

Pe de altă parte, Bezos a recunoscut că onestitatea sa brutală față de potențialii investitori ar fi putut juca un rol în numărul mare de refuzuri primite.

„Le spuneam întotdeauna oamenilor că există o probabilitate de 70% să-și piardă investiția”, a spus el. „Privind retrospectiv, cred că asta a fost poate puțin naiv. Dar cred că era adevărat. De fapt, dacă e ceva, cred că îmi acordam șanse mai bune decât erau cele reale”, a explicat fondatorul Amazon.

Bezos a spus că atragerea acelor investitori la mijlocul anilor ’90 a fost absolut esențială. „Întreaga afacere ar fi putut fi stinsă atunci”, a subliniat el.

Fondatorul Amazon a lansat chiar luna trecută o nouă companie numită „Project Prometheus”, la 4 ani după ce s-a retras din fruntea gigantului de comerț electronic.