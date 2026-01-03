Sari direct la conținut
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de comedie a dezvăluit abuzurile la care a fost supus în copilărie, când părinții îl încuiau în pivniță

Unul dintre cei mai cunoscuți actori de comedie a dezvăluit abuzurile la care a fost supus în copilărie, când părinții îl încuiau în pivniță
Martin Short, Steve Martin și Chevy Chase într-o secvență din filmul „Three Amigos”, unul dintre cele mai cunoscute din cariera lui Chase, FOTO: All Film Archive, Orion Pictures / Mary Evans Picture Library / Profimedia

Într-un documentar nou despre viața și cariera sa, celebrul actor american de comedie Chevy Chase susține că a fost supus abuzurilor fizice în copilărie din partea mamei și a tatălui său vitreg, relatează Variety.

În I’m Chevy Chase and You’re Not, care a avut premiera pe 1 ianuarie la CNN, Chase a povestit că era bătut, încuiat într-un dulap și trezit în mod repetat prin violență.

Părinții lui Chase au divorțat când el avea aproximativ 4 ani, iar amândoi s-au recăsătorit rapid. El l-a descris pe tatăl său vitreg, John Cederquist, drept „lipsit de umor”. Fratele vitreg al actorului, care se numește tot John Cederquist, a povestit la rândul său în documentar: „Tatăl meu avea accese de furie fulgerătoare și putea lovi dintr-o singură mișcare… Nu tolera nimic din ceea ce percepea ca insolent. Chevy era insolent”.

Soția lui Chase, Jayni, a relatat că prima dată când a rămas peste noapte cu el și l-a trezit, acesta „a tresărit violent”. „Mi-a explicat: «Ei bine, mama mea mă trezea lovindu-mă cu palmele». De când era foarte mic, poc!”.

Mama lui Chase, Cathalene Browning, este descrisă în documentar drept „un haos total, cu siguranță undeva pe spectrul schizoid”.

„Era o femeie complet scăpată de sub control, iar privind înapoi pot spune că îmi pare rău pentru ea”, a spus Chase. „Avea propriile ei probleme – grave. Dar era abuzivă fizic cu mine”, a continuat el.

Chevy Chase, fotografiat pe 16 februarie 2025 la New York alături de soția sa, Jayni Chase, FOTO: INSTAR Images / Profimedia

Apropiații lui Chase afirmă că traumele i-au modelat umorul

Chase a detaliat un incident în care el și Ned luau micul dejun, iar tatăl lor vitreg a coborât scările „și a început să mă plesnească peste ceafă”. Ned și-a amintit: „M-am ridicat în picioare și am făcut clar faptul că nu mi se părea un moment potrivit pentru pedepse corporale. Iar John Cederquist s-a așezat, și m-am așezat și eu”.

„Am știut atunci că Ned era de partea mea”, a spus Chase. „A fost un moment important pentru noi”.

Familia și prietenii lui Chase au descris în documentar modul în care trauma i-a influențat comedia ca „mecanism de supraviețuire” și cum este posibil să fi contribuit la luptele sale cu depresia mai târziu în viață.

„L-a modelat. A folosit comedia, a folosit umorul ca pe o modalitate de a masca ceea ce se întâmpla în interiorul lui. Și asta a continuat. Continuă și astăzi”, a spus Emily Chase, fiica sa cea mai mică. „Va glumi de dimineață până seara, iar tu nu vei ști ce se întâmplă cu adevărat. … Așa a făcut față mereu problemelor din viața lui”, a adăugat ea.

Documentarul I’m Chevy Chase and You’re Not nu este deocamdată și pe platformele de streaming disponibile în România, dare este posibil ca el să fie lansat la o dată ulterioară pe HBO Max, având în vedere că CNN face parte din conglomeratul mai larg Warner Bros Discovery care deține și HBO până la finalizarea achiziției de către Netflix.

