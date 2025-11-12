Ucraina se confruntă cu o criză tot mai gravă de soldați, a avertizat primarul Kievului, Vitali Kliciko, într-un interviu pentru Politico. El a propus reducerea vârstei de mobilizare de la 25 la 22 sau 23 de ani.

Edilul capitalei Ucrainei a atras atenția asupra unui punct vulnerabil al Ucrainei în războiul cui Rusia, agravat de exodul de tineri, care au părăsit țara pentru a se refugia în statele UE.

„Avem probleme uriașe cu soldații – cu resursele umane”, a declarat Vitali Kliciko pentru Axel Springer Global Reporters Network, din care face parte și Politico, recunoscând impactul pe care războiul l-a avut asupra capacității Ucrainei de a-și reface efectivele.

Vitali Kliciko, primarul Kievului, Foto: Pavlo Bahmut/Ukrinform/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Observațiile lui Kliciko întăresc analizele observatorilor internaționali și ale vocilor din Ucraina, care au subliniat repetat că lipsa forței de luptă reprezintă o problemă pentru Kiev.

Pe tema asta a vorbit luna trecută și Oleksandr Kovalenko, analist militar-politic al grupului „Rezistența informațională”, de la Odesa, într-un interviu pentru HotNews.

„Care este principalul avantaj al rușilor? Numărul lor. Sunt mult mai mulți, au un număr mare de trupe. Vor efectua recrutarea din acest an și își vor reface resursele umane fără oprire”, a spus Kovalenko.

„Ca într-un joc pe calculator”

În interviul pentru Politico, Kliciko a afirmat că trupele ruse avansează fără încetare, descriind atacurile lor ca fiind „ca într-un joc pe calculator – continuă să avanseze, fără să le pese de soldații căzuți”.

Conform normelor actuale, ucrainenii pot fi mobilizați începând cu vârsta de 25 de ani. Kliciko a sugerat că acest lucru ar trebui să se schimbe.

„În trecut, tinerii de 18 ani serveau în armată, dar aceștia sunt copii”, a spus el. „În prezent, în Ucraina poți fi mobilizat doar începând cu vârsta de 25 de ani. Această vârstă poate fi redusă cu un an sau doi, la 23 sau 22 de ani”, a propus el.

Declarațiile primarului Kievului reflectă îngrijorarea crescândă cu privire la exodul tot mai pronunțat al tinerilor. Un decret guvernamental emis în august, care permite bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani să părăsească țara, a coincis cu o creștere bruscă a numărului de ucraineni care solicită protecție în țările UE.

Date recente arată că țările UE au acordat peste 79.000 de noi decizii de protecție temporară ucrainenilor în septembrie – cea mai mare cifră lunară din ultimii doi ani – cu creșteri semnificative înregistrate în Germania și Polonia.

Din ce în ce mai grav

Kliciko a afirmat că dezechilibrul dintre resursele umane ale Ucrainei și numărul mare al rușilor devine din ce în ce mai grav. „Ei (rușii) au un ordin și avansează”, a spus el. „Ne-am apărat țara cu succes timp de aproape patru ani, dar este dificil. Curajul de a lupta este încă prezent – asta contează foarte mult”, a spus el.

Cu milioane de ucraineni aflați acum în străinătate, primarul Kievului a declarat că viitorul țării depinde de inversarea acestui exod odată cu revenirea păcii.

„Am fi fericiți dacă jumătate dintre tineri s-ar întoarce”, a spus el. „Dar pentru asta avem nevoie de pace, locuri de muncă și o bună calitate a vieții. După război, ne așteaptă provocări uriașe”, a avertizat el.

Care este principalul avantaj al rușilor? Numărul lor. Sunt mult mai mulți, au un număr mare de trupe. Vor efectua recrutarea din acest an și își vor reface resursele umane fără oprire.

În dispută cu Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și primarul Kievului sunt în conflict de mai bine de cinci ani.

Kliciko, un fost boxer, care și-a construit o bază de putere la Kiev, a reușit până acum să împiedice echipa președintelui să controleze capitala ucraineană.

Rivalitatea dintre cei doi a cunoscut suișuri și coborâșuri și a avut câterva momente tensionate chiar anul acesta.

„Am spus odată că țara noastră miroase a autoritarism. Acum, miroase îngrozitor”, a declarat Kliciko pentru The Times la sfârșitul lunii mai, într-un atac direct la președinte.