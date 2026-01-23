Unul dintre cele mai cunoscute magazine din București se închide după 19 ani: „Îți mulțumim pentru fiecare vizită, pentru fiecare moment și pentru că ai făcut parte din această poveste”

Magazinul Miniprix din cartierul bucureștean Militari se va închide la finalul lunii, scrie Profit.ro.

Unul dintre cele mai cunoscute magazine de haine din București își va închide una dintre locațiile din București, magazinul din Militari începând cu data de 29 ianuarie. Magazinul a fost deschis în urmă cu 19 ani.

MiniPrix mai are trei magazine în București – Otopeni, Piața Română, 1 Mai.

„A fost un loc al întâlnirilor, al reîntâlnirilor și al descoperirilor care au rămas cu tine mai mult decât un sezon. Un spațiu în care stilul a fost mereu o alegere personală, nu o regulă. Îți mulțumim pentru fiecare vizită, pentru fiecare moment și pentru că ai făcut parte din această poveste. Ne vedem în continuare în celelate magazine Miniprix, acolo unde poveștile merg mai departe, zi de zi”, se arată în mesajul companiei.