Unul dintre fondatorii AUR o atacă pe Anca Alexandrescu după ce partidul a plătit 450.000 de euro pentru o singură emisiune de două ore a actualei candidate.  „Interes mercantil”

„Vi se pare că Anca Alexandrescu este un candidat care să ne semene sau să aibă vreo legătură cu conservatorismul?”, a spus Claudiu Târziu, cel care a plecat din AUR după ce ani de zile a fost una dintre cele mai importante figuri ale partidului.

Anca Alexandrescu nu a negat suma de 450.000 de euro plătită de AUR pentru o singură ediție a emisiunii sale și a spus că „O televiziune privată are dreptul să-și pună ce tarife dorește!”.

„Anca Alexandrescu și-a făcut cariera în siajul PSD și apoi a gonit pe acest segment care este la modă, suveranismul. Toată această orientare s-a făcut și cu interes mercantil, după cum arată banii vărsați de AUR în Realitatea TV”, a declarat Claudiu Târziu pentru Știri pe Surse, rugat să comenteze alegerile din București.

Declarația lui Târziu vine după ce siteul de investigații Snoop a dezvăluit că AUR a plătit 450.000 de euro pentru o ediție a emisiunii realizate Anca Alexandrescu, iar AEP a făcut plângere penală.

Plângerea penală a fost făcută de AEP pentru că, potrivit Autorității, AUR a plătit fără să primească, la schimb, publicitatea pe care Realitatea Plus i-o promisese prin contract.

AEP a făcut plângere penală pentru că AUR nu a primit publicitatea pentru care a plătit

În campania lui George Simion din primăvara lui 2024, AUR a plătit 5 milioane de euro pentru Realitatea Plus. A existat o zi în care Realitatea Plus a facturat 1 milion de euro.

Dintre cei 5 milioane de euro, doar 1,5 milioane au fost prestație realizată de către Realitatea Plus, iar restul de 3,5 de euro au fost facturați degeaba, fără ca AUR să fi primit publicitatea promisă, susține AEP.

„O televiziune privată are dreptul să-și pună ce tarife dorește!”, a afirmat Anca Alexandrescu după investigația Snoop. La rândul său, George Simion a spus că va contesta observațiile AEP în instanță și va cere în continuare rambursarea de la buget a celor 5 milioane de euro plătite de AUR către Realitatea Plus.

Claudiu Târziu. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Târziu: ”Noi nu susținem pe nimeni pentru că nu avem pe cine să susținem”

„Vi se pare că Anca Alexandrescu este un candidat care să ne semene sau să aibă vreo legătură cu conservatorismul?”, a mai spus Claudiu Târziu despre alegerile din București, în dialogul cu Știri pe surse. „Nu susținem pe nimeni pentru că nu avem pe cine să susținem”, a explicat el, referindu-se la Mișcarea Conservatoare, pe care a fondat-o după ce a plecat din AUR.

„Viitorul primar va fi doar un prizonier al grupurilor de interese și nu vrem să intrăm în acest scenariu cu final anunțat. Configurația din CGMB arată blatul cu opoziția. Primarul va depinde de componența actualului consiliu general și dacă va fi de la PSD va avea nevoie de susținerea celor de la PNL și USR, si așa mai departe, indiferent de partid”, a mai spus Claudiu Târziu.