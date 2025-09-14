Ursula von der Leyen condamnă incursiunea dronei rusești în România: „O încălcare flagrantă a suveranității UE și o amenințare gravă”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, condamnă la rândul său, duminică, incursiunea unei drone rusești în spațiul aerian al României. Șefa UE consideră incidentul o nouă încălcare flagrantă a suveranității UE de către Rusia și o amenințare gravă pentru securitatea regională.

Anterior, un mesaj de condamnare a intruziunii rusești a venit și din partea șefei diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas.

„Incursiunea Rusiei în spațiul aerian al României reprezintă încă o dată o încălcare flagrantă a suveranității UE și o amenințare gravă la adresa securității regionale, afirmă Ursula von der Leyen într-un mesaj postat pe contul său de X.

„Lucrăm îndeaproape cu România și cu toate statele membre pentru a proteja teritoriul UE”, mai spune președinta Comisiei Europene.

„Suntem solidari cu România”, a transmis în încheiere, în limba română, Ursula von der Leyen.

Incident cu dronă rusească în spațiul aerian al României

Sâmbătă, o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României, în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. Autorităţile române au emis o alertă pentru zona de nord a judeţului Tulcea, populația locală fiind informată că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi îndemnată să se adăpostească. Două aeronave de luptă F-16 au fost mobilizate pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina. La nici două ore, a fost emisă o nouă alertă în zonă. De data aceasta, două aeronave Eurofighter Typhoon de la baza Kogălniceanu au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația.

Și Polonia a ridicat sâmbătă aeronave și a închis temporar aeroportul din Lublin din cauza dronelor rusești, la trei zile după ce a doborât drone rusești în spațiul său aerian, cu sprijinul aeronavelor aliaților NATO.

De ce au decis piloții de pe F-16 să nu doboare drona

Potrivit Ministerului român al Apărării, drona care a pătruns în spațiul aerian al României, sâmbătă, în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, a fost de tip Geran.

„O dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:05 și a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16, care executau o misiune de patrulare aeriană în nordul Dobrogei”, a transmis MApN într-un comunicat.

Potrivit MApN, „drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la nord-est de Chilia Veche, România, spre sud-vest de Izmail (în regiunea Odesa, Ucraina) şi a părăsit spaţiul aerian naţional în dreptul localităţii Pardina, îndreptându-se către Ucraina”.

În acest context, aeronave F-16 şi Eurofighter Typhoon, pilotate de militari români şi germani, au monitorizat zona, până la ora 21:30, şi au primit autorizarea de a doborî ţinta, precizează MApN.

„Aeronavele F-16 au avut contact intermitent cu ţinta, vizual şi radar, urmărind-o pe tot parcursul evoluţiei. Piloţii au primit autorizarea de a doborî ţinta, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale şi au decis să nu deschidă focul”, a explicat Ministerul român al Apărării.

În comunicat MApN condamnă totodată acţiunile iresponsabile ale Federaţiei Ruse şi subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securităţii regionale şi a stabilităţii în zona Mării Negre.