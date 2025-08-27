USR Tineret cere demisia deputatului AUR Dan Tanasă: „Principalul vector de ură împotriva imigranților”, după ce un livrator străin a fost atacat în București

USR Tineret a cerut miercuri demisia deputatului AUR Dan Tanasă, după ce un livrator străin a fost lovit cu pumnul în față, pe stradă, în București, la o săptămâna după ce parlamentarul a îndemnat românii să nu mai preia comenzi livrate de curieri străini.

„Un om a fost bătut pe stradă. Motivul? Era un livrator străin care ducea mâncarea cuiva. Sună cunoscut, nu-i așa? Istoria ne învață că, în anii ’30, evreii erau hărțuiți, bătuți pe stradă și aruncați din trenuri. (…) Aceasta este România pe care o dorește partidul AUR și, în special, Dan Tanasă – principalul vector de ură împotriva imigranților”, se arată în comunicatul USR Tineret.

Organizația îl acuză pe parlamentarul AUR că, „prin mesaje publice repetate legitimează și normalizează intoleranța, alimentând un climat extrem de periculos pentru întreaga societate”.

„Toți avem, în viața aceasta, dorința de a trăi mai bine, indiferent dacă suntem români, pakistanezi, nepalezi, britanici sau americani. Toți suntem egali în fața legii, indiferent de culoarea pielii, sex, rasă, religie sau orientare sexuală. Oamenii pe care Dan Tanasă îi urăște sunt oameni muncitori, care trăiesc adesea în condiții extreme pentru ca noi să ne primim mâncarea acasă. Sunt oameni care trimit bani familiilor lor din țările de origine. Sunt oameni care plătesc taxe și impozite aici, în România. Nu vi se pare familiar? Românii noștri au plecat peste granițe cu scopuri similare: să-și întrețină familiile prin muncă grea. Unii sau integrat mai bine, alții mai puțin, dar toți au muncit. Iar în România noastră, munca trebuie răsplătită, nu pedepsită și nu disprețuită”, mai spune organizația.

„Prin urmare, îi cerem public demisia lui Dan Tanasă, deputat AUR, principalul instigator al urii împotriva unor oameni ca noi – oameni care respectă legile și își plătesc taxele. În Parlamentul României nu ar trebui să existe loc pentru rasism și xenofobie. De fapt, nu ar trebui să fie loc pentru ele nicăieri”, conchide USR Tineret.

„Du-te înapoi în țara ta”

Un clip video postat pe Facebook de polițistul Marian Godină arată momentul în care un bărbat lovește un livrator străin pe o stradă din București, după care îi strigă; „Du-te înapoi în țara ta” și „Ești un invadator”. Agresorul a încercat să fugă, dar a fost prins de un polițist aflat în timpul liber, potrivit imaginilor, informație confirmată și de Poliția Capitalei. Agresorul, în vârstă de 20 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Victima, un cetățean originar din Bangladesh, a suferit leziuni traumatice ce necesită 1-2 zile de îngrijiri medicale, potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

„Aseară, în capitala României, un tânăr a observat un livrator de mâncare asiatic pe un scuter. Tânărul a scos telefonul și a pornit filmarea. S-a apropiat de asiatic și, mișelește, l-a lovit cu pumnul în figură, fără ca acesta să aibă timp de reacție”, povestește Marian Godină, care a postat filmarea incidentului.

Livratorul, șocat, îl întreabă pe agresor care este problema, iar tânărul îi răspunde în limba engleză: „Du-te înapoi în țara ta, asta e problema”. Apoi îl numește „un invadator”.

Potrivit lui Godină, victima, foarte speriată, a cerut ajutorul trecătorilor.

„Polițistul l-a prins (pe agresor n.r.) și l-a imobilizat. Livratorul solicita venirea poliției, colegul meu l-a liniștit și i-a zis că el e de la poliție. Tânărul agresiv argumenta gestul spunând că își apăra țara. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arest”, a scris Godină, în postarea sa.

Agresorul s-a ales cu dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, comisă din motive rasiale și xenofobe.

Incidentul are loc la câteva zile după ce deputatul AUR Dan Tanasă a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj devenit viral în care îndeamnă românii să nu mai preia comenzi livrate de curieri străini: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”.