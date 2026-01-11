Val de intervenții ale salvamontișilor. Apel al șefului Salvamont către cei care urcă pe munte

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 121 de apeluri prin care se solicita intervenția salvamontiștilor. Într-unul dintre cazuri, au fost chemați pentru salvarea unui turist ce a suferit traumatisme după ce a căzut peste 70 de metri cu ATV-ul într-o râpă din Munții Baiului. Șeful Salvamont România face apel către persoanele care urcă pe munte în această perioadă cu ninsori și viscol puternic.

Salvamont spune că salvamontiștii din întreaga țară au fost solicitați „să intervină la un număr ingrijorător de mare de evenimente montane, record nedorit al acestui sezon de iarnă”.

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 121 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri au fost pentru Salvamont Voineasa, Salvamont Cluj, Maramureș, Salvamont municipiul Brașov și Salvamont județul Brașov.

Conform sursei citate, în urma acestor intervenții au fost salvate 123 de persoane. Dintre acestea, 61 de persoane au fost transportate cu ambulanțele la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.

S-au primit și 41 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

Apel al șefului Salvamont România

„Vineri și joi am crezut că am reușit să scădem numărul de accidente de pe munte, dar el s-a datorat faptului că oamenii au mers la serviciu. Ieri (sâmbătă – n.r.) a revenit în forță. 121 de cazuri, cu 123 de persoane salvate. Știam că o să avem foarte mulți oameni pe munte, că aceasta zăpadă care a căzut în ultimele zile îi va atrage în special pe pârtiile de schi. Aici s-au produs și majoritatea accidentelor. Dacă se aborda cu responsabilitate, cu siguranță nu se puteau întâmpla”, a declarat, duminică, la Digi24, șeful Salvamont, Sabin Cornoiu.

El a vorbit despre cazul unui turist care a căzut peste 70 de metri cu ATV-ul într-o râpă din Munții Baiului și a suferit multiple traumatisme:

„Atragem o mare atenție celor care merg cu aceste autovehicule că sunt greu de controlat atunci când e zăpadă sau carosabilul e umed și trebuie să mergem cu viteză mai mică. Acei copii rătăciți în zona Voineasa, pentru că iată, nu poți să ieși de pe pârtie, nu respecți balizajul, sunt copii, trebuie însoțiți de adulți, supravegheați de la distanță dacă vrem să le dăm o anumită libertate. Pentru că dacă intrau în noapte nu știu cum ar fi rezistat la frig”, a mai explicat Sabin Cornoiu. T

El face un apel pentru turiștii care doresc să urce pe munte: „E bine să lăsăm oamenii pe munte dar ei trebuie să înțeleagă că trebuie să meargă în zonele cu risc mare însoțiți de oameni cu mare experiență în ascensiunile pe munte și capabili să spună într-un anumit moment că e mai bine să ne întoarcem decât să ne riscăm”.



