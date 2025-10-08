Valentin Naumescu: Dacă Trump va primi Premiul Nobel pentru pace, nimeni nu va putea spune că nu există argumente

Profesorul Valentin Naumescu, numit de Nicușor Dan consilier prezidențial pentru afaceri externe, spune că există argumente ca președintele american Donald Trump să primească în acest an Premiul Nobel pentru Pace, pentru că „a acționat politic în direcția opririi războaielor din Europa, Orientul Mijlociu și Asia”.

Într-un mesaj publicat miercuri pe Facebook, Naumescu – care va prelua din 1 noiembrie funcția de consilier prezidențial – spune că dacă președintele Donald Trump va primi anul acesta Premiul Nobel pentru pace, nimeni nu va putea spune că nu există argumente în acest sens.

„Pentru Europa democratică, este esențială menținerea alianței cu SUA în cadrul unui NATO puternic”

El consideră că vor fi chiar mai multe argumente decât în 2009, când președintele Barack Obama a primit Premiul Nobel pentru pace în primul an al primului său mandat. Naumescu spune că președintele SUA de atunci a recunoscut „cu franchețe” că „nu e vorba de recunoașterea unor realizări ale mele în direcția păcii, ci de un stimulent pentru a acționa în viitor în acest sens”.

„În ultimele luni, președintele Trump a acționat politic în direcția opririi războaielor din Europa, Orientul Mijlociu și Asia. Este posibil ca până pe 10 octombrie, data anunțării câștigătorului, să se anunțe eliberarea ostaticilor israelieni de către teroriștii Hamas, încetarea războiului din Gaza, proiectul unei noi guvernări post-Hamas în Gaza și începutul unui nou capitol al relațiilor politice dintre palestinieni și statul Israel, chiar dacă reconcilierea va fi dificilă și lentă.

Proiectul de acord de pace propus de Președintele Donald Trump este însă corect și binevenit și deschide o posibilă cale de încheiere a acestui război început cu atacul criminal al Hamas asupra Israelului, pe 7 octombrie 2023”, susține Naumescu.

El mai spune că și în privința războiului din Ucraina, în special după întâlnirea de la Washington din 18 august a președintelui Trump cu președintele Zelenski și cu liderii europeni care l-au însoțit pe președintele ucrainean, „s-a simțit îmbunătățirea relațiilor SUA-Ucraina și revenirea relațiilor transatlantice la nivelul la care putem spera în continuare la salvarea conceptului strategic de succes al Occidentului transatlantic, valabil după 1945”.

„Pentru UE și în general pentru Europa democratică, dar în particular și în mod deosebit pentru România, este esențială menținerea alianței cu SUA în cadrul unui NATO puternic și credibil precum și funcționalitatea parteneriatului transatlantic, pe multiple planuri: strategic, politic, militar, economic, tehnologic, intelligence, academic, cultural, de mobilitate umană”, adaugă Naumescu.

Premiul Nobel pentru Pace va fi desemnat vineri, 10 octombrie.

Trump spune că a „încheiat șapte războaie”

În urmă cu o săptămână, Donald Trump spunea că „ar fi o mare insultă pentru SUA” să nu primească el în acest an Premiul Nobel pentru Pace.

„Veți primi Premiul Nobel? Bineînțeles că nu. I-l vor da cuiva care n-a făcut absolut nimic. Ar fi o mare insultă la adresa țării noastre, vă spun. Nu-l vreau eu, vreau ca țara să-l primească”, a spus președintele republican al SUA, într-un discurs susținut în fața generalilor și amiralilor americani convocați pentru o reuniune la Quantico.

De asemenea, Donald Trump a susținut în cadrul Adunării Generale a ONU că a „încheiat șapte războaie – Cambodgia și Thailanda, Kosovo și Serbia, Congo și Rwanda (…), Pakistan și India, Israel și Iran, Egipt și Etiopia și Armenia și Azerbaidjan”.

CNN remarca la acel moment că războaiele în care Trump a investit până acum cele mai multe eforturi pentru a le încheia, conflictul Israelului din Gaza și cel al Rusiei din Ucraina, continuă să facă ravagii, în ciuda nenumăratelor termene-limită, amenințări și promisiuni pe care le-a făcut președintele american pentru a obține acorduri de încetare a focului.

AFP nota la rândul său că în multe dintre cazurile menționate de liderul SUA afirmațiile sunt parțiale sau inexacte.

Comitetul Nobel din Norvegia a transmis că nu poate fi influențat de campania făcută de Trump în privința premiului.

„Desigur, observăm că există multă atenție din partea mass-media față de anumiți candidați. Dar acest lucru nu are niciun impact asupra discuțiilor care au loc în cadrul comitetulu”, a declarat recent pentru AFP secretarul comitetului, Kristian Berg Harpviken.